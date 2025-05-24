Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 979 830 осіб (+1130 за добу), 10 852 танк, 28 201 артсистема, 22 622 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 979 830 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 979830 (+1130) осіб,
танків ‒ 10852 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,
артилерійських систем – 28201 (+36) од,
РСЗВ – 1395 (+5) од,
засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,
літаків / aircraft – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,
спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)
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Броні не характерно багато, як на останні пару місяців.
По логістиці і БПЛА якесь дивне співпадіння. Підозрюю що логістиці все ж дісталась помилково кількість по дронам.
Що до РСЗВ з 20 по 25 березня - 2; 2; 3; 6; 5; 3 хай повторюють, тільки сумніваюсь що у 3,14дарів є така кількість, хіба що пухляш підкинув.
Чумардоси 170 тушок нехватило, три доби "прогулів".
Ось одна з перших реакцій Z-паблік: