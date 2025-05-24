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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 979 830 осіб (+1130 за добу), 10 852 танк, 28 201 артсистема, 22 622 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 979 830 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 979830 (+1130) осіб, 

танків   ‒ 10852 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 22622 (+47) од,

артилерійських систем  – 28201 (+36) од,

РСЗВ – 1395 (+5) од,

засоби ППО ‒ 1169 (+2) од,

літаків / aircraft – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37177 (+232),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49639 (+232) од,

спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)

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Втрати росіяни на ранок 24 травня

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477)


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Топ коментарі
+16
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.05.2025 08:04
+15
Дуже добрий результат . Слава ЗСУ ! смеррть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
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24.05.2025 08:09
+12
Прорив по утилізації техніки - особливо РСЗВ, ППО, ББМ і логістика. ЗСУ - найкращі!
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24.05.2025 08:19
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Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.05.2025 08:04 Відповісти
Дуже добрий результат . Слава ЗСУ ! смеррть злочинцю путіну і його кривавій кліці.
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24.05.2025 08:09 Відповісти
Прорив по утилізації техніки - особливо РСЗВ, ППО, ББМ і логістика. ЗСУ - найкращі!
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24.05.2025 08:19 Відповісти
Земля підсохла - поїхала техніка
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24.05.2025 08:37 Відповісти
танки грязі не бояться, хібащо Київської
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24.05.2025 13:19 Відповісти
оце наколотили заліза! РСЗВ аж п'ять, мабуть тільки пан Віталій зможе сказати, коли останній раз таке було.
Броні не характерно багато, як на останні пару місяців.
По логістиці і БПЛА якесь дивне співпадіння. Підозрюю що логістиці все ж дісталась помилково кількість по дронам.
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24.05.2025 08:19 Відповісти
Логістика і БПЛА просто збіг, прочитав текстовий звіт від ГШ і якщо авто це другий зеультат з початку війни (рекорд 18.04.2025 - 312) то БПЛА було і 258 і 241, а на цей ранок пишуть про 245 безпілотників і 6 ракет, побачимо у завтрашньому звіті.
Що до РСЗВ з 20 по 25 березня - 2; 2; 3; 6; 5; 3 хай повторюють, тільки сумніваюсь що у 3,14дарів є така кількість, хіба що пухляш підкинув.
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24.05.2025 10:32 Відповісти
по збігу у цифрах зараз вилізуть штатні зрадойоби з методичками про ГШ.
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24.05.2025 10:38 Відповісти
Один вже виліз - мурликатам
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24.05.2025 10:43 Відповісти
Березень цього року мається на увазі.
Чумардоси 170 тушок нехватило, три доби "прогулів".
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24.05.2025 10:39 Відповісти
А що, справді броні, арти та авто стільки наколошматили?
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24.05.2025 08:21 Відповісти
Ні, "понарошку", буцім би.
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24.05.2025 11:01 Відповісти
Молодці !
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24.05.2025 08:25 Відповісти
Мільйон здохших, покалічених та пропавших по полях та лісосмугах а їм до сраки. Оце "промиті". Навіть при "совку" не були такими упоротими.
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24.05.2025 08:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NS-9nPu6kl4 До вранішньої кави - Очі та Жало
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24.05.2025 09:07 Відповісти
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24.05.2025 09:17 Відповісти
Давно вас не було пан Карабас
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24.05.2025 15:49 Відповісти
Приємні циферки
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24.05.2025 09:17 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.05.2025 09:39 Відповісти
Кляті бурьяти отримали карєйскі лєнд-ліз??? Коли ці монголоїди скінчаться...
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24.05.2025 09:50 Відповісти
Повідомляють, що під час однієї із затяжних атак БПЛА дальньої дії Сил оборони України по території пітьми біля н.п. Наришкино Орловской губернии рашистський винищувач Су збив свій гелікоптер.

Ось одна з перших реакцій Z-паблік:

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24.05.2025 09:53 Відповісти
в цю саму тему:

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24.05.2025 11:27 Відповісти
слова в тот же адрес, что и кобзону. Теперь у них одинаковые адреса.
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24.05.2025 11:46 Відповісти
...и януковича брал в гостомеле улетая в сириюукраину... он и токарь и танкист и заслуженый артист...
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24.05.2025 13:22 Відповісти
Ще 20170 до ювілею 👍
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24.05.2025 12:00 Відповісти
 
 