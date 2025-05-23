Вибух складу боєприпасів окупантів у Донецькій області. ВIДЕО
На Покровському напрямку вибухнув російський склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент потужної детонації зафільмувала камера українського безпілотника.
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Luiza
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Sashko Poweroid #551165
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юрий Шмалько #512164
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