Уцілілі окупанти спостерігають із укриття за детонацією свого складу боєприпасів: "Мы горим, бл#ть! #баный в рот, мы горим!" ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілі окупанти фільмують пожежу на власному польовому складі боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що склад розташований неподалік бліндажа, у якому заховалися росіяни.

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