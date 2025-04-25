Уцілілі окупанти спостерігають із укриття за детонацією свого складу боєприпасів: "Мы горим, бл#ть! #баный в рот, мы горим!" ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілі окупанти фільмують пожежу на власному польовому складі боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що склад розташований неподалік бліндажа, у якому заховалися росіяни.
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Топ коментарі
+14 Серый Вовк
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+7 Oleksandr Valovyi
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+5 Begemot Pepa
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ось чому у них зубів нема!
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Через це, їх повар пригожин, і волав, - шайгу! дє снаряди??…
ракурс раптово смикнеться і запис обірветься. На жаль, ні.
секс в дупу, який вони постійно один одному пропонують, це погроза чи залицяння?