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Новини Відео ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ
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Уцілілі окупанти спостерігають із укриття за детонацією свого складу боєприпасів: "Мы горим, бл#ть! #баный в рот, мы горим!" ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілі окупанти фільмують пожежу на власному польовому складі боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що склад розташований неподалік бліндажа, у якому заховалися росіяни.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий танк, дві гармати, міномет, укриття, склад БК на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) вибух (4461) склад БК (61)


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Топ коментарі
+14
Кто их там всех постоянно в рот епёт ???
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25.04.2025 16:35
+7
Це їх так генетично, ще за Хана Мамая!
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25.04.2025 16:39
+5
тепер можна на штурм з голою сракою, українським дроноводам на радість.
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25.04.2025 16:36
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Кто их там всех постоянно в рот епёт ???
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25.04.2025 16:35 Відповісти
Це їх так генетично, ще за Хана Мамая!
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25.04.2025 16:39 Відповісти
точно!
ось чому у них зубів нема!
з мамая повелося.....
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25.04.2025 16:58 Відповісти
тепер можна на штурм з голою сракою, українським дроноводам на радість.
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25.04.2025 16:36 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
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25.04.2025 16:38 Відповісти
Ось таке воно, у московитів, оте, члЄНАМИ вредительство…
Через це, їх повар пригожин, і волав, - шайгу! дє снаряди??…
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25.04.2025 16:42 Відповісти
Можна довго і з задоволенням спостерігати як тече Дніпро, як хтось робить твою роботу, і як горять склади БП кацапів. Як горять кацапи і кацапки можна спостерігати без кінця.
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25.04.2025 16:43 Відповісти
Вчорашній "вилєт кацапа із гнєзда" разів п'ять передивлявся 😂
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25.04.2025 16:50 Відповісти
епічно. Їзда у кабріолєті по українським степам смертельно небезпечна.
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25.04.2025 16:57 Відповісти
Мосфільм
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25.04.2025 16:46 Відповісти
Гарне бавовнятко завітало до підарків! 😁
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25.04.2025 16:46 Відповісти
Все сподівався, що наприкінці, після особливо гучного вибуху,
ракурс раптово смикнеться і запис обірветься. На жаль, ні.
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25.04.2025 16:50 Відповісти
"Не рви душу...". Цілий МСБ без *********** залишили... От-би зараз лупонуть у цьому місці, на позиції! У них десь дводенний запас на позиціях - не більше!...
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25.04.2025 17:03 Відповісти
це ватра , кацапи!
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25.04.2025 16:51 Відповісти
Непогано... "Судячи зі звуків - міни, артснаряди, і купа "стрілкотні"... Скоріш всього, склад мотострілецького батальйону...
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25.04.2025 16:59 Відповісти
"#баный в рот" - це верховне божество російськомовних, а прамати їх - "бл#ть".
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25.04.2025 16:56 Відповісти
тепер і не знаю.
секс в дупу, який вони постійно один одному пропонують, це погроза чи залицяння?
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25.04.2025 17:01 Відповісти
Це їх життєве кредо - Життєве кредо - це сукупність ваших найглибших переконань, цінностей та принципів, які слугують основою для ваших дій і рішень. Це те, що надихає вас, дає сили у складні моменти й веде до омріяних цілей.
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25.04.2025 17:15 Відповісти
 
 