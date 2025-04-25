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Новости Видео ВСУ уничтожили склад боеприпасов РФ
3 024 18

Уцелевшие оккупанты наблюдают из укрытия за детонацией своего склада боеприпасов: "Мы горим, бл#ть! #баный в рот, мы горим!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевшие оккупанты снимают пожар на собственном полевом складе боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что склад расположен неподалеку от блиндажа, в котором спрятались россияне.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Пограничники уничтожили вражеский танк, две пушки, миномет, укрытие, склад БК на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) взрыв (6749) склад БК (57)


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Топ комментарии
+10
Кто их там всех постоянно в рот епёт ???
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25.04.2025 16:35
+5
тепер можна на штурм з голою сракою, українським дроноводам на радість.
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25.04.2025 16:36
+4
Це їх так генетично, ще за Хана Мамая!
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25.04.2025 16:39
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Кто их там всех постоянно в рот епёт ???
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25.04.2025 16:35 Ответить
Це їх так генетично, ще за Хана Мамая!
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25.04.2025 16:39 Ответить
точно!
ось чому у них зубів нема!
з мамая повелося.....
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25.04.2025 16:58 Ответить
тепер можна на штурм з голою сракою, українським дроноводам на радість.
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25.04.2025 16:36 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
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25.04.2025 16:38 Ответить
Ось таке воно, у московитів, оте, члЄНАМИ вредительство…
Через це, їх повар пригожин, і волав, - шайгу! дє снаряди??…
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25.04.2025 16:42 Ответить
Можна довго і з задоволенням спостерігати як тече Дніпро, як хтось робить твою роботу, і як горять склади БП кацапів. Як горять кацапи і кацапки можна спостерігати без кінця.
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25.04.2025 16:43 Ответить
Вчорашній "вилєт кацапа із гнєзда" разів п'ять передивлявся 😂
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25.04.2025 16:50 Ответить
епічно. Їзда у кабріолєті по українським степам смертельно небезпечна.
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25.04.2025 16:57 Ответить
Мосфільм
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25.04.2025 16:46 Ответить
Гарне бавовнятко завітало до підарків! 😁
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25.04.2025 16:46 Ответить
Все сподівався, що наприкінці, після особливо гучного вибуху,
ракурс раптово смикнеться і запис обірветься. На жаль, ні.
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25.04.2025 16:50 Ответить
"Не рви душу...". Цілий МСБ без *********** залишили... От-би зараз лупонуть у цьому місці, на позиції! У них десь дводенний запас на позиціях - не більше!...
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25.04.2025 17:03 Ответить
це ватра , кацапи!
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25.04.2025 16:51 Ответить
Непогано... "Судячи зі звуків - міни, артснаряди, і купа "стрілкотні"... Скоріш всього, склад мотострілецького батальйону...
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25.04.2025 16:59 Ответить
"#баный в рот" - це верховне божество російськомовних, а прамати їх - "бл#ть".
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25.04.2025 16:56 Ответить
тепер і не знаю.
секс в дупу, який вони постійно один одному пропонують, це погроза чи залицяння?
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25.04.2025 17:01 Ответить
Це їх життєве кредо - Життєве кредо - це сукупність ваших найглибших переконань, цінностей та принципів, які слугують основою для ваших дій і рішень. Це те, що надихає вас, дає сили у складні моменти й веде до омріяних цілей.
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25.04.2025 17:15 Ответить
 
 