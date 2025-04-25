Уцелевшие оккупанты наблюдают из укрытия за детонацией своего склада боеприпасов: "Мы горим, бл#ть! #баный в рот, мы горим!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевшие оккупанты снимают пожар на собственном полевом складе боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что склад расположен неподалеку от блиндажа, в котором спрятались россияне.

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