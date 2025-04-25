Уцелевшие оккупанты наблюдают из укрытия за детонацией своего склада боеприпасов: "Мы горим, бл#ть! #баный в рот, мы горим!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевшие оккупанты снимают пожар на собственном полевом складе боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что склад расположен неподалеку от блиндажа, в котором спрятались россияне.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+10 Серый Вовк
показать весь комментарий25.04.2025 16:35
+5 Begemot Pepa
показать весь комментарий25.04.2025 16:36
+4 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий25.04.2025 16:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось чому у них зубів нема!
з мамая повелося.....
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Через це, їх повар пригожин, і волав, - шайгу! дє снаряди??…
ракурс раптово смикнеться і запис обірветься. На жаль, ні.
секс в дупу, який вони постійно один одному пропонують, це погроза чи залицяння?