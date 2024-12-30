Пограничники уничтожили вражеский танк, две пушки, миномет, укрытие, склад БК в Луганской области. ВИДЕО

Пограничники бригады "Месть" на Луганщине уничтожили вражеский танк, две пушки, миномет, укрытие, склад БК и 15 единиц российского автотранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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