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Крым (26002) спутник (224) Керченский мост (386)

Спутник зафиксировал новые заграждения у Керченского моста. ВИДЕО

Спутниковые снимки показали, что возле Керченского моста во временно оккупированном Крыму за последнюю неделю появились новые баржи и заграждения.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, заграждения устанавливают для закрытия повреждений в штормовой защите, которые ранее образовались из-за погодных условий. Оккупанты продолжают работы для защиты моста, который является стратегически важным объектом.

Данные подтверждают, что российская сторона усиливает оборонительные меры, опасаясь новых атак, которые могут угрожать как мосту, так и логистике в регионе.

Напомним, по состоянию на 29 декабря, вероятнее всего, большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.

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Таке , ні про що. То є вони то нема, *****. Наші експерди, майже усі, Світан, Жданов та інші весь травень розказували, що як тільки зайдуть АТАКАМС , то мосту *****. Ну зайшли ракети і що?? Значить той міст або ***** не потрібен, або договорняк якийсь є. Тому, є там загородження чи немає, то *****
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30.12.2024 15:21 Ответить
Що Світан, особливо Жданов - штатні "зелені" брехунці. Що вони можуть толкового сказати?
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30.12.2024 15:27 Ответить
Эти свитаны с ждановыми просто нашли свою нишу...
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30.12.2024 15:28 Ответить
Не вір експертам. Вір своїм очам. Не вір Лідору. Вір ЗСУ. Не вір "слугам". Вір своєму народу.
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30.12.2024 15:39 Ответить
На початку війни Арестович теж стверджував: «Два-три тижні максимум і війна закінчиться».
Ви йому теж вірили чи ЗСУ?
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30.12.2024 16:42 Ответить
гарна новорічна ілюмінація.
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30.12.2024 15:22 Ответить
нарешті ми побачили в роботі супутник пердули.
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30.12.2024 15:34 Ответить
Кацапи працюють для своєї перемоги,а що роблять, крім розпилу бюджету, наші чиновники?
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30.12.2024 15:23 Ответить
Українцям "подай негайно!" Сьогодні не можна. Все на паузі. Коли що станеться - це знають лише фахівці. Фільтруйте казки експертів. Трамп - це теж казка. З гарним фіналом. Насправді все буде інакше. Експерти завищують нам сподівання. І розчарування. Щоб не розчаровуватись будьте експертами для себе.
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30.12.2024 15:45 Ответить
 
 