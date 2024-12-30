Спутник зафиксировал новые заграждения у Керченского моста. ВИДЕО
Спутниковые снимки показали, что возле Керченского моста во временно оккупированном Крыму за последнюю неделю появились новые баржи и заграждения.
Об этом сообщается в телеграм-канале "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, заграждения устанавливают для закрытия повреждений в штормовой защите, которые ранее образовались из-за погодных условий. Оккупанты продолжают работы для защиты моста, который является стратегически важным объектом.
Данные подтверждают, что российская сторона усиливает оборонительные меры, опасаясь новых атак, которые могут угрожать как мосту, так и логистике в регионе.
Напомним, по состоянию на 29 декабря, вероятнее всего, большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.
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Ви йому теж вірили чи ЗСУ?