Большое количество заграждений у Керченского моста вышло из строя и не функционирует, - ВМС
По состоянию на сейчас, скорее всего, большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Есть вполне ожидаемые на самом деле изменения по этим системам заграждения, которые они там строили так вдохновенно, фактически весь теплый период этого года. И вполне ожидаемо, что они вследствие штормов еще даже в этом году в достаточно большом количестве вышли из строя и не выполняют свой функционал... По состоянию на сейчас, вероятно, достаточно большое количество этих заграждений не функционально. Но на самом деле здесь информация в любом случае еще нуждается в верификации", - рассказал спикер.
В то же время Плетенчук отметил, что в этом году Украина столкнулась и с новыми вызовами в виде экологической катастрофы, устроенной россиянами в украинском Черном море.
"Результаты этой катастрофы, я думаю, мы сможем проанализировать только в будущем. Потому что по состоянию на сейчас получение этой информации затруднено тем, что эта территория находится под контролем россиян", - добавил он.
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Яка неодмінно повернеться до своєї матері Києва !
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На Кубані, до речі, живе також велика кількість українців", - зазначив Порошенко. Також він додав, що міст використовуватимуть для зв'язків "з іншою Росією - не агресором". "Росіянам цей міст згодиться як дорога для відступу", - вкотре сказав президент.
18.05.18
А чому не можна по людському сказати? Огорожі змило, але це не точно.
Гавно і палкі паламалісь?
Да они еще и не начинались по- серьезному
Штормы в этом районе только начинаются
У них пик будет в конце января и до начала апреля
Крымчане вообще в этот период в море не выходят
Какая боль ...
Одна з барж може виявитись трошки замінованою,
як бойовий самокат чи бойова фура на мосту.
Кілька КАБів в одне місце повинні дати певний результат.
Швидше за все кацапня домовилася з опою про недоторканність моста