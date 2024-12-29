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Новости
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Большое количество заграждений у Керченского моста вышло из строя и не функционирует, - ВМС

Керченський міст

По состоянию на сейчас, скорее всего, большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Есть вполне ожидаемые на самом деле изменения по этим системам заграждения, которые они там строили так вдохновенно, фактически весь теплый период этого года. И вполне ожидаемо, что они вследствие штормов еще даже в этом году в достаточно большом количестве вышли из строя и не выполняют свой функционал... По состоянию на сейчас, вероятно, достаточно большое количество этих заграждений не функционально. Но на самом деле здесь информация в любом случае еще нуждается в верификации", - рассказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плетенчук об атаках на Керченский мост: Многие вещи не попадают в инфополе

В то же время Плетенчук отметил, что в этом году Украина столкнулась и с новыми вызовами в виде экологической катастрофы, устроенной россиянами в украинском Черном море.

"Результаты этой катастрофы, я думаю, мы сможем проанализировать только в будущем. Потому что по состоянию на сейчас получение этой информации затруднено тем, что эта территория находится под контролем россиян", - добавил он.

Читайте: Количество барж для защиты Крымского моста уменьшилось вдвое из-за штормовой активности, - ВМС

Автор: 

ВМС (1468) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+8
Ну і?
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29.12.2024 15:10
+4
Шкода що цей витвір ********** ще не розвалили.
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29.12.2024 14:49
+4
То не українці, досить цю маячню повторювати.
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29.12.2024 16:17
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Я іноді міркую, що цей міст може знадобитися нам, адже це міст до нашої Кубані.
Яка неодмінно повернеться до своєї матері Києва !
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29.12.2024 14:44 Ответить
І не тільки ви.)
-------

На Кубані, до речі, живе також велика кількість українців", - зазначив Порошенко. Також він додав, що міст використовуватимуть для зв'язків "з іншою Росією - не агресором". "Росіянам цей міст згодиться як дорога для відступу", - вкотре сказав президент.
18.05.18
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29.12.2024 14:49 Ответить
То не українці, досить цю маячню повторювати.
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29.12.2024 16:17 Ответить
До того ж, це не українські землі. Вони належали іншим народам, яких вигнали кацапи - ногайцям та черкесам.
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29.12.2024 16:40 Ответить
А придніпров'я скіфам. і де ті скіфи і ногайці?
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29.12.2024 18:24 Ответить
ногайці в расії, черкеси - в Турції.
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29.12.2024 19:30 Ответить
якщо вони не хочуть виганяти кацапів, то землі українські.
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29.12.2024 19:36 Ответить
Тоді ногайцям треба і Одеську, Миколаївську і Херсонську області віддати, разом з Молдовою і Добруджею (Румунія).
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29.12.2024 22:27 Ответить
толку з того все рівно ми не користуємось цим .
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29.12.2024 14:46 Ответить
Ну i шо? Наш грандiозний план - ми просто ждемо коли воно все там саме з мостом розвалиться. Цi новини нам до сраки. Через рокiв 5000 напишiть чи воно вже розвалилось чи не, а так зараз всiм глибоко вiн пофiгу. Стриляти по тому мосту явно нiхто нiколи не буде вже.
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29.12.2024 14:49 Ответить
Шкода що цей витвір ********** ще не розвалили.
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29.12.2024 14:49 Ответить
...Але насправді тут інформація у будь-якому разі ще потребує верифікації"

А чому не можна по людському сказати? Огорожі змило, але це не точно.
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29.12.2024 14:54 Ответить
Бо-о-о, "Ох і розумний! Аж страшно!"
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29.12.2024 15:02 Ответить
Велика кількість загороджень біля Керченського мосту вийшла з ладу і не функціонує

Гавно і палкі паламалісь?
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29.12.2024 14:59 Ответить
Штормы?
Да они еще и не начинались по- серьезному
Штормы в этом районе только начинаются
У них пик будет в конце января и до начала апреля
Крымчане вообще в этот период в море не выходят
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29.12.2024 15:00 Ответить
Ну і?
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29.12.2024 15:10 Ответить
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29.12.2024 15:18 Ответить
де боданов? здувся?
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29.12.2024 17:44 Ответить
Так шо, пора "Малюків" випускати на охоту?
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29.12.2024 15:53 Ответить
і бодановів які в зимовій сплячці
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29.12.2024 17:45 Ответить
Вони не сплять. В них невидимий фронт.
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29.12.2024 19:15 Ответить
То де обіцяний ще на липень результат?
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29.12.2024 16:18 Ответить
То почекайте, поки кацапи полагодять, а потім потужно пригрозіть, як вчить вас великий Лідор…
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29.12.2024 16:48 Ответить
Отже, шторми порозкидали баржі по всій акваторії ?
Какая боль ...
Одна з барж може виявитись трошки замінованою,
як бойовий самокат чи бойова фура на мосту.
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29.12.2024 16:50 Ответить
А хіба у нас нема своїх КАБів ? Їх нескладно робити, причому, з більш потужних бомб.
Кілька КАБів в одне місце повинні дати певний результат.
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29.12.2024 16:54 Ответить
Тільки яйця по 17
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29.12.2024 22:28 Ответить
"...не виконують свій функціонал…" Єдиний спосіб довести це - зруйнувати міст, чи не так?
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29.12.2024 17:10 Ответить
Ну і де прильоти атакамсів чи шторм шедов, де атака опор морськими дронами ?
Швидше за все кацапня домовилася з опою про недоторканність моста
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29.12.2024 18:30 Ответить
Міст треба знищити для екологічних цілей. Спочатку залізничну частину, щоб мазут не розливали. Потім автомобільну, щоб не срали в море.
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29.12.2024 18:43 Ответить
 
 