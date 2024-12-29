Большое количество заграждений у Керченского моста вышло из строя и не функционирует, - ВМС

По состоянию на сейчас, скорее всего, большое количество заграждений возле Керченского моста не является функциональным, они вышли из строя в результате штормов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Есть вполне ожидаемые на самом деле изменения по этим системам заграждения, которые они там строили так вдохновенно, фактически весь теплый период этого года. И вполне ожидаемо, что они вследствие штормов еще даже в этом году в достаточно большом количестве вышли из строя и не выполняют свой функционал... По состоянию на сейчас, вероятно, достаточно большое количество этих заграждений не функционально. Но на самом деле здесь информация в любом случае еще нуждается в верификации", - рассказал спикер.

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В то же время Плетенчук отметил, что в этом году Украина столкнулась и с новыми вызовами в виде экологической катастрофы, устроенной россиянами в украинском Черном море.

"Результаты этой катастрофы, я думаю, мы сможем проанализировать только в будущем. Потому что по состоянию на сейчас получение этой информации затруднено тем, что эта территория находится под контролем россиян", - добавил он.

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