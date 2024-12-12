РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10681 посетитель онлайн
Новости Война
1 064 8

Количество барж для защиты Крымского моста уменьшилось вдвое из-за штормовой активности, - ВМС

У ВМС пояснили зменшення захисту Кримського мосту

Количество барж, которые защищали Крымский мост в Керченском проливе, уменьшилось до 18.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, уменьшение барж связано с природными факторами, прежде всего штормовой активностью, которая влияет на конструкции защиты.

"Если рассуждать логически, вряд ли россияне сами куда-то их должны были оттянуть, потому что они должны свой функционал выполнять. Поэтому, скорее всего, этот кейс не связан с их желаниями. Скорее всего, это тот случай, когда вмешивается непосредственно природа", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что в ВМС прогнозировали эти изменения еще до весны, учитывая погодные условия.

Ранее сообщалось, что по данным спутниковых снимков, количество барж, установленных россиянами вокруг Крымского моста для его защиты, уменьшилось вдвое.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то в мире и может снести Крымский мост, то это только Буданов, - Ходжес

Автор: 

ВМС (1465) Крым (26376) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме час, бо Трамп не дозволить. Успіхів дроноводам!
показать весь комментарий
12.12.2024 13:12 Ответить
маємо час, до 20 січня шторми ще баржі розженуть
показать весь комментарий
12.12.2024 13:16 Ответить
Якби не було пізно.. Бо всякі Орбани так і намагаються.. до 20 січня вплинути
показать весь комментарий
12.12.2024 14:00 Ответить
чого я й чекав, а зима тільки почалась...
довбодятли роздовбають тими баржами міст під час шторму

.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:14 Ответить
а краще б через штУрмову!!
показать весь комментарий
12.12.2024 13:21 Ответить
А ці баржі, як архітектурна прикраса мосту, в проекті були і в кошторис на будівництво входили?
показать весь комментарий
12.12.2024 13:23 Ответить
їх здають в аренду купцам з продажу пахлави мєдовой

.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:36 Ответить
Нас міст турбує, чи кількість барж будемо рахувати.
показать весь комментарий
12.12.2024 14:14 Ответить
 
 