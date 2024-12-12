Количество барж для защиты Крымского моста уменьшилось вдвое из-за штормовой активности, - ВМС

Количество барж, которые защищали Крымский мост в Керченском проливе, уменьшилось до 18.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, уменьшение барж связано с природными факторами, прежде всего штормовой активностью, которая влияет на конструкции защиты.

"Если рассуждать логически, вряд ли россияне сами куда-то их должны были оттянуть, потому что они должны свой функционал выполнять. Поэтому, скорее всего, этот кейс не связан с их желаниями. Скорее всего, это тот случай, когда вмешивается непосредственно природа", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что в ВМС прогнозировали эти изменения еще до весны, учитывая погодные условия.

Ранее сообщалось, что по данным спутниковых снимков, количество барж, установленных россиянами вокруг Крымского моста для его защиты, уменьшилось вдвое.

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