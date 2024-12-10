Россия уменьшила количество барж для защиты Крымского моста вдвое, - СМИ. ФОТО
По данным спутниковых снимков, количество барж, установленных россиянами вокруг Крымского моста для его защиты, уменьшилось вдвое.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований, информирует Цензор.НЕТ.
На снимках от 8 ноября 2024 года было зафиксировано 34 баржи, установленные в два ряда по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе. Однако на новых снимках от 8 декабря осталось только 18 барж.
Неизвестно, куда делись остальные 16 судов. Эксперты предполагают, что баржи могли быть притоплены возле западного пролета моста, как это уже практиковалось ранее с целью защиты опор от подводных атак.
Баржи класса "река-море" россияне начали использовать осенью 2023 года как защитное препятствие для Крымского моста. Тогда их соединяли цепями и частично притапливали, чтобы усложнить атаки морских беспилотников.
Напомним, что утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост и сообщалось о взрывах в Керчи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Ф. Искандер, "Кролики и удавы")
Щось трапилося?