Россия уменьшила количество барж для защиты Крымского моста вдвое, - СМИ. ФОТО

По данным спутниковых снимков, количество барж, установленных россиянами вокруг Крымского моста для его защиты, уменьшилось вдвое.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, информирует Цензор.НЕТ.

На снимках от 8 ноября 2024 года было зафиксировано 34 баржи, установленные в два ряда по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе. Однако на новых снимках от 8 декабря осталось только 18 барж.

Неизвестно, куда делись остальные 16 судов. Эксперты предполагают, что баржи могли быть притоплены возле западного пролета моста, как это уже практиковалось ранее с целью защиты опор от подводных атак.

Баржи класса "река-море" россияне начали использовать осенью 2023 года как защитное препятствие для Крымского моста. Тогда их соединяли цепями и частично притапливали, чтобы усложнить атаки морских беспилотников.

Напомним, что утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост и сообщалось о взрывах в Керчи.

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