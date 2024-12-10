РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Фото Война
3 908 21

Россия уменьшила количество барж для защиты Крымского моста вдвое, - СМИ. ФОТО

Росія зменшила кількість барж для захисту Кримського мосту вдвічі

По данным спутниковых снимков, количество барж, установленных россиянами вокруг Крымского моста для его защиты, уменьшилось вдвое.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, информирует Цензор.НЕТ.

На снимках от 8 ноября 2024 года было зафиксировано 34 баржи, установленные в два ряда по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе. Однако на новых снимках от 8 декабря осталось только 18 барж.

Неизвестно, куда делись остальные 16 судов. Эксперты предполагают, что баржи могли быть притоплены возле западного пролета моста, как это уже практиковалось ранее с целью защиты опор от подводных атак.

Баржи класса "река-море" россияне начали использовать осенью 2023 года как защитное препятствие для Крымского моста. Тогда их соединяли цепями и частично притапливали, чтобы усложнить атаки морских беспилотников.

Напомним, что утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост и сообщалось о взрывах в Керчи.

Росія зменшила кількість барж для захисту Кримського мосту вдвічі

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то в мире может снести Крымский мост, то это только Буданов, - Ходжес

Автор: 

защита (184) Крым (26376) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
По мосту можуть тільки при слідуючему президентові пульнути.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:24
+4
показать весь комментарий
10.12.2024 17:12
+3
По ходу договорняк.....
показать весь комментарий
10.12.2024 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Время от времени сочетание цветов в изображении Цветной Капусты на знамени едва заметно менялось, и кролики видели в этом таинственную, но безостановочную работу истории на благо кроликов. Увидев на знамени слегка изменившийся узор цветов, они многозначительно кивали друг другу, делая для себя далеко идущие оптимистические выводы.

(Ф. Искандер, "Кролики и удавы")
показать весь комментарий
10.12.2024 17:12 Ответить
Таскуєш па савєцкай русскаязичьнай культурє?...
показать весь комментарий
10.12.2024 17:20 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2024 17:12 Ответить
Почему ети баржи не потопить? Ето изменит течение моря и даже может разрушить мост и не придется по нему стрелять
показать весь комментарий
10.12.2024 17:13 Ответить
Затонули від пташиного посліду?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:16 Ответить
По мосту можуть тільки при слідуючему президентові пульнути.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:24 Ответить
По ходу договорняк.....
показать весь комментарий
10.12.2024 17:27 Ответить
Швейцария нам вже дала далекобійні ракети ? чи я пропустив єскалацію або стурбованість з хвилюванням
показать весь комментарий
10.12.2024 18:13 Ответить
Ну уже два раза подрывали. Пока так, "пристрелка"
показать весь комментарий
10.12.2024 18:18 Ответить
Орки евакуюють стадо з регіону Капустин Яр, біля Астрахані.
Щось трапилося?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:34 Ответить
Звідки інфа?
показать весь комментарий
10.12.2024 18:20 Ответить
Так домовились мабуть
показать весь комментарий
10.12.2024 17:39 Ответить
Точно. В обмен на все киевские мосты.
показать весь комментарий
10.12.2024 20:10 Ответить
джарджавело і потонуло
показать весь комментарий
10.12.2024 17:44 Ответить
Коли вже його завалять повністю , дЕрьмак не дозволяє ?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:50 Ответить
Дістали клятвені обіцянки, що і надалі ударів по мосту не буде.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:53 Ответить
Так шо пора вже "Малюків" запускати...
показать весь комментарий
10.12.2024 18:19 Ответить
Стецько.. ти старий пердун...давно б своїми газами сугубо удушливими всіх кацапів подушив🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.12.2024 20:36 Ответить
Та я ж тільки ЗА! Прийди набери повні груди моїх газів, бо я ж вже не додуну туди. А ти мАлАдой і донесеш і додунеш Так шо чекаю на тебе і накопичую
показать весь комментарий
10.12.2024 21:16 Ответить
Стецько,,,,Накопичуй давай. Ми тебе возом туди підвезем-ТІЛЬКИ НЕ БЗДИ ТУТ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.12.2024 21:22 Ответить
Хватить вже пиНдіти, давай виїжджай. Вже все накопичено. Повні груди і в сраку тобі напхаю
показать весь комментарий
10.12.2024 22:00 Ответить
 
 