Россияне перекрыли Крымский мост, раздаются взрывы в районе Керчи
Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Керчи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и соцсети.
Местные жители сообщили о многочисленных взрывах, от которых дрожали окна, а также писали о перекрытии Крымского моста для движения транспорта.
Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что мост перекрыли из-за неизвестной угрозы. Взрывов было очень много, они были очень сильными.
"Керченский мост перекрыт, но это ему вряд ли поможет... "Окна дрожат от взрывов", - пишут нам керчане", - сказано в сообщении.
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+23 Slava Holt
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+17 izzabaru #594100
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+12 Александр Чуднивец #474549
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Та грохніть уже нарешті той клятий міст! )))
Може, йому ще і подякувати за жалість?
Хіба це не очевидно, що цю війну притянув саме Зеленський своїм походом в Президенти по завданню жі2олігархата , щоб Президентом не стала Ю.Тимошенко ( якщо уважно проаналізувати результати першого туру і поміркувати - куди пішли б 30% КЛОВАНА , якби він не попхався в Президенти)? Якби Тімоха стала б тоді Президентом , то замість війни були б улюблені Путлом газові договірняки та схематози і Путло рахувало б газове бабло, а не ракетні удари по Україні, бо головною умовою дієвості газових схем є мирне співіснування учасників схематозу.
Це та сама Йуля, що називала президентство Пороха режимом, а зараз води в рот набрала?
Твоя любов до Йулі точно як у Вовиного лохтората: "не знаю, чому, але вона найкраща, я їй все пробачу".
Хтось сказав: якщо людина померла, то це надовго, а якщо дурна-це назавжди.
До чого тут якась любов до Йулі ? Я проаналізував результати першого тура !
Так само і жі2олігархи аналізували перспективи кандидатів в Президенти перед виборами 2019 року і прийшли до висновку , що треба Тимошенку вишибати КЛОВАНОМ ... що й було зроблено - для цього КЛОВАНА на протязі 2017-2018 років більше 10 раз літаком Коломойського возили в Швейцарію , де обговорювалася майбутня СВО ( Спеціальна Виборча Операція ).
Вибір Вови президентом-результат втручання кацапів, як і перший термін Трампа. І кацапи ніколи не залишать спроб втручання в наші вибори, адже їм "хорошим" був любий през, крім Пороха.
Про Йулю треба забути, раз і назавжди, особливо дивлячись на її "зусилля" по наближенню перемоги України після кацапської навали.
Гадьониша геть. Вибори(офлайн)
"Я розмовляла з нашими іноземними партнерами, і вони підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити різких рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Ми маємо благати міжнародне товариство стати на захист України. Жоден танк не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану. Ми повинні поводитись, як голуби миру. Ви уявляєте, що почнеться, якщо танки та БТРи почнуть їздити по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом", - судячи по стенограмі говорила на тому засіданні глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Ще більша паніка буде, якщо на Хрещатику будуть російські танки. Я не можу не поставити на голосування рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто "за"? Ясно. "За" один Турчинов", - відповів їй тодішній спікер Олександр Турчинов.
Рішення починати військову відсіч тоді не ухвалили.
Україні тоді взагалі ніхрєна не надавали зі зброї.
А ще Вова обіцяв в травні 2022року шашлики ... пам'ятаєш смак тих шашликів ?