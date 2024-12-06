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Россияне перекрыли Крымский мост, раздаются взрывы в районе Керчи

Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Керчи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

Местные жители сообщили о многочисленных взрывах, от которых дрожали окна, а также писали о перекрытии Крымского моста для движения транспорта.

Кримський міст перекрито

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что мост перекрыли из-за неизвестной угрозы. Взрывов было очень много, они были очень сильными.

"Керченский мост перекрыт, но это ему вряд ли поможет... "Окна дрожат от взрывов", - пишут нам керчане", - сказано в сообщении.

Кримський міст
Кримський міст
Кримський міст перекрито

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если кто-то в мире может снести Крымский мост, то это только Буданов, - Ходжес

Автор: 

взрыв (6728) Крым (26373) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+23
З Днем ЗСУ!
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06.12.2024 07:20
+17
Грохает с пяти утра!
*******
Та грохніть уже нарешті той клятий міст! )))
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06.12.2024 07:25
+12
Трєвожна...
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06.12.2024 07:01
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Трєвожна...
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06.12.2024 07:01 Ответить
З Днем ЗСУ!
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06.12.2024 07:20 Ответить
Грохает с пяти утра!
*******
Та грохніть уже нарешті той клятий міст! )))
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06.12.2024 07:25 Ответить
А у відповідь Орда грохне 3 українських АЕС та мости через Дніпро, але ти не в Україні ( судячи по прапорцю ) - тому тобі байдуже, яка буде відповідь божевільного Кремлівського Діда.
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06.12.2024 10:32 Ответить
Хочеш сказати, що діду нас просто шкода, тому мости стоять і АЕС?!
Може, йому ще і подякувати за жалість?
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06.12.2024 11:05 Ответить
Подякуй за дурість "мудрий нарід-суїціднік73%" за його суїцідний вибір 21 квітня 2019 року , яким ці дурні по-факту і накрили для Путла обідній стіл та поклали на нього Україну - "Кушайте , Владимир Владимирович, Украина Зеленского - это очень вкусно". Путло і їси , аж рохкає від задоволення.

Хіба це не очевидно, що цю війну притянув саме Зеленський своїм походом в Президенти по завданню жі2олігархата , щоб Президентом не стала Ю.Тимошенко ( якщо уважно проаналізувати результати першого туру і поміркувати - куди пішли б 30% КЛОВАНА , якби він не попхався в Президенти)? Якби Тімоха стала б тоді Президентом , то замість війни були б улюблені Путлом газові договірняки та схематози і Путло рахувало б газове бабло, а не ракетні удари по Україні, бо головною умовою дієвості газових схем є мирне співіснування учасників схематозу.
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06.12.2024 11:19 Ответить
Це та сама Йуля мала стати президентом, що казала "жоден танк не має виїхати" на супротив ху.йлу?!
Це та сама Йуля, що називала президентство Пороха режимом, а зараз води в рот набрала?
Твоя любов до Йулі точно як у Вовиного лохтората: "не знаю, чому, але вона найкраща, я їй все пробачу".
Хтось сказав: якщо людина померла, то це надовго, а якщо дурна-це назавжди.
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06.12.2024 12:55 Ответить
Якщо ти такий розумний , то скажі мені - як розподілилися б 30% Вови Криворізького в разі його неучасті у виборах Президента ?

До чого тут якась любов до Йулі ? Я проаналізував результати першого тура !
Так само і жі2олігархи аналізували перспективи кандидатів в Президенти перед виборами 2019 року і прийшли до висновку , що треба Тимошенку вишибати КЛОВАНОМ ... що й було зроблено - для цього КЛОВАНА на протязі 2017-2018 років більше 10 раз літаком Коломойського возили в Швейцарію , де обговорювалася майбутня СВО ( Спеціальна Виборча Операція ).
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06.12.2024 14:06 Ответить
Не маю часу і бажання на дискусію, скажу лише, що Йуля була б для ху.йла таким самим подарунком, як і Вова. Отже, жодного сенсу у кацапів не було "вишибати" її.
Вибір Вови президентом-результат втручання кацапів, як і перший термін Трампа. І кацапи ніколи не залишать спроб втручання в наші вибори, адже їм "хорошим" був любий през, крім Пороха.
Про Йулю треба забути, раз і назавжди, особливо дивлячись на її "зусилля" по наближенню перемоги України після кацапської навали.
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06.12.2024 14:17 Ответить
Мабуть якісь ********
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06.12.2024 07:34 Ответить
самі по собі стріляють
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06.12.2024 08:14 Ответить
Моде салют, на честь ЗСУ
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06.12.2024 08:19 Ответить
Катерами по мосту? Це тільки дебіл може таке робити. Придністров'я лягло і чекає. Але гадьониш з дєрьмаком команду не дають.

Гадьониша геть. Вибори(офлайн)
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06.12.2024 08:26 Ответить
А з чого ти взяв, що катерами по мосту ? "Чув дзвін" ?
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06.12.2024 08:53 Ответить
Це й так усім відомо - притомним
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06.12.2024 09:32 Ответить
Медикиню - в політику.
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06.12.2024 09:43 Ответить
лови, притомна.

"Я розмовляла з нашими іноземними партнерами, і вони підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити різких рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Ми маємо благати міжнародне товариство стати на захист України. Жоден танк не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану. Ми повинні поводитись, як голуби миру. Ви уявляєте, що почнеться, якщо танки та БТРи почнуть їздити по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом", - судячи по стенограмі говорила на тому засіданні глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Ще більша паніка буде, якщо на Хрещатику будуть російські танки. Я не можу не поставити на голосування рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто "за"? Ясно. "За" один Турчинов", - відповів їй тодішній спікер Олександр Турчинов.

Рішення починати військову відсіч тоді не ухвалили.
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06.12.2024 09:48 Ответить
Здали, з подачі іноземних "партнерів", що не так?
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06.12.2024 13:14 Ответить
Тоді був тряпка Обама, який всюди їздив і вибачався перед папуасами за імперіалізм Америки.

Україні тоді взагалі ніхрєна не надавали зі зброї.
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06.12.2024 15:23 Ответить
тільки Турчинов зібравши рнбо запропонував ввести воєнний стан і чинити опір, всі обісралися а жулька сказала що "Жоден танк не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану. Ми повинні поводитись, як голуби миру."
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06.12.2024 09:47 Ответить
Нащо ти про Турчинова ... давно було. Давай краще про Вову Квартального , якого дурні73% 21 квітня 2019 року впхали в крісло Президента, бо дуже хотіли , щоб ВОНО пидивилося в очі Путлу та зійшлось десь посередині. Бо Папєрєднік був за війну , на якій він добряче заробляв весь свій термін, а Веселий Хлопчисько був за мир та "нада просто перестать стрелять", бо він в своїй макітрі вже з війною покінчив.

А ще Вова обіцяв в травні 2022року шашлики ... пам'ятаєш смак тих шашликів ?
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06.12.2024 10:39 Ответить
"Вікна тремтять від вибухів"
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06.12.2024 09:07 Ответить
А міст як стояв, так і далі стоїть... Бо "зелені" його бережуть, щоб було кудою тікати з України, коли припече !
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06.12.2024 09:22 Ответить
А шо случілось?!
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06.12.2024 09:23 Ответить
невже Буданов "замутив"??? То є "гут"
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06.12.2024 09:33 Ответить
бАданов може тільки каву пити в Криму
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06.12.2024 09:34 Ответить
Хороший подарунок від Миколая був би сьогодні всім українцям якщо би пару прольотів мосту завалилося....
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06.12.2024 09:43 Ответить
Тремтять шибки...потужно, і, мабуть, незламно
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06.12.2024 10:08 Ответить
Коли вже міст рознесуть в щент чи смарагдовому ***** не дозволяє це зробити, чи занепокоєні продажні партнери зі сходу?
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06.12.2024 11:22 Ответить
 
 