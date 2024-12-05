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Если кто-то в мире может снести Крымский мост, то это только Буданов, - Ходжес

Генерал США Ходжес розповів, якою зброєю можна знищити Кримський міст

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что уничтожить Крымский мост может ГУР Украины, однако для этого нужна хорошо спланированная операция.

Об этом он сказал в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Ходжес отметил, что дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS могут лишь "сделать дыру в мосту", но этого недостаточно для его полного уничтожения.

По его словам, Крымский мост имеет "слишком много стали и бетона", поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов.

Чтобы уничтожить этот мост, нужна хорошо спланированная операция. Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста", - добавил генерал США.

Смотрите также: Оккупанты усиливают защиту Керченского моста: устанавливают новые башни с системами ПВО. ФОТО

Автор: 

Крым (26373) Ходжес Бен (167) Керченский мост (393) ГУР (418)


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Топ комментарии
+21
Але тільки після того, як вип'є філіжанку кави в Ялті! Стопудово!
Он мости на Чонгарі третій рік себе чудово почувають. І нова залізниця по азовському узбережжю також...
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05.12.2024 19:41
+17
Заголовок - ВОГОНЬ!
Тролінг 80lvl!
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05.12.2024 19:37
+12
Завелика персоналізація. ГУР МО працював добре до Буданова, працює добре зараз із Будановим і буде добре працювати без Буданова. Слава ГУР МО!
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05.12.2024 19:51
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Заголовок - ВОГОНЬ!
Тролінг 80lvl!
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05.12.2024 19:37 Ответить
Буданов його вже зніс! Просто до простих смєртних ще волна нєдошла. Відіш мостік? І я віжу. А єво НЕТ!
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05.12.2024 19:41 Ответить
Ви розголосили секретну інформацію про знесення моста! За вами вже виїхали!
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05.12.2024 21:45 Ответить
хіба що головою, з розгону.
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05.12.2024 19:37 Ответить
Це не тролінг ,вони обоє однаково медійні.
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05.12.2024 19:40 Ответить
Одночасно розробляти плани по знищенню моста і наповнення бюджету московіі за енергоносії - божевілля
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05.12.2024 19:41 Ответить
мабуть, але якщо тільки презєрмак "козир" дасть на це свій дозвіл
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05.12.2024 19:41 Ответить
Але тільки після того, як вип'є філіжанку кави в Ялті! Стопудово!
Он мости на Чонгарі третій рік себе чудово почувають. І нова залізниця по азовському узбережжю також...
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05.12.2024 19:41 Ответить
Ще назови тих людей, пенсіонер!
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05.12.2024 19:42 Ответить
Страус зніс генералові два яиця - одним ударом
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05.12.2024 19:46 Ответить
Буданов не зможе. Потрібно повертати прапорщика Бурбу.)
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05.12.2024 19:46 Ответить
Виникає запитання???Якщо цей міст не може знести США І НАТО , та їхнє озброєння,то накуя вони взагалі потрібні Україні?З України достатньо буде "руйнівника-Буданова"
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05.12.2024 19:49 Ответить
Не звертайте уваги. То все киздьож. Он Ізраїль колись цілий ядерний реактор на ноль помножив. А там сталі і бетону на пару порядків більше ніж в якомусь мосту.
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05.12.2024 21:47 Ответить
Завелика персоналізація. ГУР МО працював добре до Буданова, працює добре зараз із Будановим і буде добре працювати без Буданова. Слава ГУР МО!
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05.12.2024 19:51 Ответить
Через Україну і досі (3 роки повномаштабної) гонять газ до ЄС, нафту і аміак. І ще куй знає шо, бо за обвалом рубля - обвалюється кожного разу і гривня! а значить десь торгівля на крові повним ходом! ну логіку включіть...
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05.12.2024 19:52 Ответить
На Волинській ділянці Україно-Білоруського кордону майже постійно під час війни працює один пропускний прикордонно-митний переїзд в режимі жорсткої охорони. Там щоденно проходять в обидвох напрямках багато фур. Проходить лише транспорт за прямими дозволами з офісу Зеленського.
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05.12.2024 20:04 Ответить
а ще є морські шляхи, хто і що там возить - мрачна тайна. а ще і Польша, через яку можна возити в Білорусь і парашу. Ну просто уявіть, як на сьогодні може залежати курс гривні від рубля, якщо тільки не йдуть повним ходом імпорт/експортні операції з парашею ???
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05.12.2024 20:38 Ответить
Значний об'єм торгівлі йде через Турецькі порти, просто документи оформляються на посередників з ОАЕ, Кіпру, Туреччини і т.д...
З Польщею складніше, тому що поляки ведуть жорсткий облік і накопичення інформації, а Зєлі це не вигідно. Тому через Польщу йдуть маленькі об'єми.
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05.12.2024 20:52 Ответить
так, схеми працюють. бісить тільки, що санкціями валять курс рубля, а з ним летить в ібіня і гривня (ще більш бідніють і так нещасні українці), тому, що тут корумповані саложери в вишиванках торгують з росією...
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05.12.2024 21:12 Ответить
Санкціями необхідно ще більше валити курс москальського тугрика до повного краху їхньої економіки.
А курс гривні майже синхронно сунеться з іншої причини - політики нашого нацбанку на вимогу офісу Єрмака-Зеленського, тому що їм вигідна така синхронізація (хоча в резервах у нас більше 40 мільярдів доларів).
А ''корумповані саложери у вишиванках'' до того не мають стосунку, тому що на їхню долю випадає максимум до 10% тої торгівлі. А понад 90% торгівлі з москалями йде під прямим протекторатом банди Єрмака-Зеленського, а там заробляють лише ''свої''.
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05.12.2024 21:30 Ответить
корумповані саложери у вишиванках - я так всю зе-владу називаю.
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05.12.2024 21:36 Ответить
Не погоджуся з вами.
Сала вони мало їдять.
І вишиванки вдягають лише тоді, коли дуже потрібно.
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05.12.2024 23:03 Ответить
Два роки тому й підлеглі Малюка непогано впоралися.
Але тут питання не військової доцільності, а підковерної діяльності при розподілі корита.
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05.12.2024 19:54 Ответить
Лічна, після того як випє всю каву у Ялті.
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05.12.2024 19:57 Ответить
"зніс якось буданов кримський міст, і не простий, а золотий" (буданов *******)
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05.12.2024 19:58 Ответить
А чо? З точки зору гогі і швілі ***** ще та!
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05.12.2024 20:14 Ответить
)) та да. плюс "всі били били, не розбили," короче - далі буде.
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05.12.2024 20:28 Ответить
Який рік його вже зносять? Так само, як і кінбург звільняють. Зелені шмаркачі - недолугі піарщики
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05.12.2024 20:01 Ответить
Залиште цей міст у спокої. Він давно не має стратегічного значення. Немає сенсу витрачати гроші на його знищення. Витрачайте гроші щоб не здати Курахове. Хоча і це вже безглуздо.
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05.12.2024 20:02 Ответить
Ну, якщо Дєрьмак не вижене Буданова, як Залужного, то міст таки треба зносити , тому що він має сакральне значення для ***** та його хунти. Просто від цього плєшивого може розбити інхварт. Це єдиний вбивця, який просто повинен виконати мрію мільйонів людей.
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05.12.2024 20:12 Ответить
Буданов - Халк?
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05.12.2024 20:13 Ответить
Ага, буданов. Той буданов може каву в Криму випити, і то лише язиком.
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05.12.2024 20:13 Ответить
Я був про Ходжеса кращої думки...
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05.12.2024 20:17 Ответить
Це такий тонкий гумор представника Альбіону
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05.12.2024 21:16 Ответить
Він американець, взагалі-то.
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05.12.2024 21:39 Ответить
Буданов може лише повангувати по зорях-коли знесуть.
Очевидно,там вже є домовленість не бити по кремлю і банковій,по кримському і Патона.
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05.12.2024 20:32 Ответить
А для чого його весь зносити? Достатньо розрушити пару опор і не давати кацапам їх відновлювати.
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05.12.2024 20:34 Ответить
Це незаконно збудована споруда, яка повинна бути знесена повністю.
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05.12.2024 21:03 Ответить
Та я ж тільки ЗА. Зараз мова йде про логістику для кацапсячих орків.
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05.12.2024 21:11 Ответить
Супернова уже лічильник ГРУ ставив ...Закинули в СІЗО на 3 місяці
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05.12.2024 20:52 Ответить
Він вже від такої похвали сам підкоп став рити
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05.12.2024 20:58 Ответить
В його ментальності він вже його зніс.
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05.12.2024 21:13 Ответить
Так як ті п…ри у нас ЯЗ вкрали, то нам її треба спочатку повернути а потім вже і шарахнути по мосту. Все буде. Буданов в курсі.
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05.12.2024 21:26 Ответить
Лише Бакланов "Зірка новинних шпальт" .іздаболович.
Ідея гарна, цей медійний чорт біжить заміновувати та виконує операцію, вийде - молодець, справжній павич (кого я оманюю), а вб'ють - ще краще. От тільки на цю місію йому потрібно набрати Зелену команду з найкращих) - кабінет міністрів круті спєци, охвіс зебанька, генерали Сирка - б.., да це ж як обрати найкращих з найкращих дрімтімовців?
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05.12.2024 22:45 Ответить
ему ермак не разрешает.
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05.12.2024 22:47 Ответить
9місяців назад.Командуючий ВМС України Неїжпапа:"В цьому році кримський міст рухне".Залишилось 25днів.
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06.12.2024 00:27 Ответить
Даже Ходжес понимает, что ни СБУ ни ОП ни Умеров (который мне почему то напоминает фунта Ермака Резниченко) не заинтересованы в разрушении Крымского моста
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06.12.2024 03:09 Ответить
Випустили б з Сізо Червінського раніше, повернули б Бурбу і групу 'Шведа'- то вже давно б все підірвали
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06.12.2024 03:25 Ответить
А сам Возбуданов в курсе своих возможностей?
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06.12.2024 13:46 Ответить
 
 