Если кто-то в мире может снести Крымский мост, то это только Буданов, - Ходжес

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что уничтожить Крымский мост может ГУР Украины, однако для этого нужна хорошо спланированная операция.

Об этом он сказал в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Ходжес отметил, что дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS могут лишь "сделать дыру в мосту", но этого недостаточно для его полного уничтожения.

По его словам, Крымский мост имеет "слишком много стали и бетона", поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов.

Чтобы уничтожить этот мост, нужна хорошо спланированная операция. Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста", - добавил генерал США.