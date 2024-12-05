Если кто-то в мире может снести Крымский мост, то это только Буданов, - Ходжес
Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что уничтожить Крымский мост может ГУР Украины, однако для этого нужна хорошо спланированная операция.
Об этом он сказал в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Ходжес отметил, что дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS могут лишь "сделать дыру в мосту", но этого недостаточно для его полного уничтожения.
По его словам, Крымский мост имеет "слишком много стали и бетона", поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов.
Чтобы уничтожить этот мост, нужна хорошо спланированная операция. Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста", - добавил генерал США.
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Он мости на Чонгарі третій рік себе чудово почувають. І нова залізниця по азовському узбережжю також...
З Польщею складніше, тому що поляки ведуть жорсткий облік і накопичення інформації, а Зєлі це не вигідно. Тому через Польщу йдуть маленькі об'єми.
А курс гривні майже синхронно сунеться з іншої причини - політики нашого нацбанку на вимогу офісу Єрмака-Зеленського, тому що їм вигідна така синхронізація (хоча в резервах у нас більше 40 мільярдів доларів).
А ''корумповані саложери у вишиванках'' до того не мають стосунку, тому що на їхню долю випадає максимум до 10% тої торгівлі. А понад 90% торгівлі з москалями йде під прямим протекторатом банди Єрмака-Зеленського, а там заробляють лише ''свої''.
Сала вони мало їдять.
І вишиванки вдягають лише тоді, коли дуже потрібно.
Але тут питання не військової доцільності, а підковерної діяльності при розподілі корита.
Очевидно,там вже є домовленість не бити по кремлю і банковій,по кримському і Патона.
Ідея гарна, цей медійний чорт біжить заміновувати та виконує операцію, вийде - молодець, справжній павич (кого я оманюю), а вб'ють - ще краще. От тільки на цю місію йому потрібно набрати Зелену команду з найкращих) - кабінет міністрів круті спєци, охвіс зебанька, генерали Сирка - б.., да це ж як обрати найкращих з найкращих дрімтімовців?