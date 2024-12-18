Плетенчук об атаках на Керченский мост: Многие вещи не попадают в инфополе

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина продолжает наносить удары по Керченскому мосту, но много информации об этом не попадает в инфополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Как отмечается, Керченский мост больше не охраняют российские катера - теперь объект защищают системы ПВО, боновые заграждения, авиация оккупантов и средства радиоэлектронной борьбы.

Однако Плетенчук отметил, что это довольно эффективная защита, если мост до сих пор стоит.

Также читайте: Количество барж для защиты Крымского моста уменьшилось вдвое из-за штормовой активности, - ВМС

"Многие вещи, которые происходят (со стороны Украины. - Ред.) не попадают вообще в инфополе. Да, мы слышим какие-то опосредованные информационные отголоски, когда, например, на Telegram-канале "Крымский ветер" появляется картинка с "бахами"... Это как раз те кейсы, когда какая-то работа продолжается, но такого результата, который можно показать здесь и сейчас - нет", - отметил он.

Читайте также: Основная фаза операции по разминированию Черного моря будет длиться 3-5 лет, - Плетенчук

Ранее сообщалось, что Россия уменьшила количество барж для защиты Крымского моста вдвое.