Плетенчук об атаках на Керченский мост: Многие вещи не попадают в инфополе
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина продолжает наносить удары по Керченскому мосту, но много информации об этом не попадает в инфополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Как отмечается, Керченский мост больше не охраняют российские катера - теперь объект защищают системы ПВО, боновые заграждения, авиация оккупантов и средства радиоэлектронной борьбы.
Однако Плетенчук отметил, что это довольно эффективная защита, если мост до сих пор стоит.
"Многие вещи, которые происходят (со стороны Украины. - Ред.) не попадают вообще в инфополе. Да, мы слышим какие-то опосредованные информационные отголоски, когда, например, на Telegram-канале "Крымский ветер" появляется картинка с "бахами"... Это как раз те кейсы, когда какая-то работа продолжается, но такого результата, который можно показать здесь и сейчас - нет", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Россия уменьшила количество барж для защиты Крымского моста вдвое.
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Я оглянулся на тебя, ты оглянулась на меня, чтоб посмотреть не оглянулся ли я.
Верно, но своей тупизной кацапы всё испортили.
Мы говорили что будем наступать, чтоб кацапы подумали что мы не будем наступать. А кацапы не врубились, и стали готовиться. А когда мы стали наступать думая что кацапы нам не поверят, оказалось что они нас ждали. С такими тупыми, да в логические головоломки
У скидах на міст пакетів з гімном?