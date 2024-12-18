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ВМС (1448) Керченский мост (386) Плетенчук Дмитрий (150) война в Украине (1209)

Плетенчук об атаках на Керченский мост: Многие вещи не попадают в инфополе

Плетенчук про атаки на Керченський міст

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина продолжает наносить удары по Керченскому мосту, но много информации об этом не попадает в инфополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Как отмечается, Керченский мост больше не охраняют российские катера - теперь объект защищают системы ПВО, боновые заграждения, авиация оккупантов и средства радиоэлектронной борьбы.

Однако Плетенчук отметил, что это довольно эффективная защита, если мост до сих пор стоит.

Также читайте: Количество барж для защиты Крымского моста уменьшилось вдвое из-за штормовой активности, - ВМС

"Многие вещи, которые происходят (со стороны Украины. - Ред.) не попадают вообще в инфополе. Да, мы слышим какие-то опосредованные информационные отголоски, когда, например, на Telegram-канале "Крымский ветер" появляется картинка с "бахами"... Это как раз те кейсы, когда какая-то работа продолжается, но такого результата, который можно показать здесь и сейчас - нет", - отметил он.

Читайте также: Основная фаза операции по разминированию Черного моря будет длиться 3-5 лет, - Плетенчук

Ранее сообщалось, что Россия уменьшила количество барж для защиты Крымского моста вдвое.
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А на точне бомбометання з великої висоти літаками стелс ПВО заточена ?
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18.12.2024 17:17 Ответить
Плетенчук-"сплітати різьного роду куйню,подавати не достовірну інформацію,обманювати і т.д"
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18.12.2024 17:24 Ответить
Угу - зате , минулого року , все "інфополе" було забито майбутнім контрнаступом ...
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18.12.2024 17:26 Ответить
То була ІПСО для кацапів.
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18.12.2024 17:52 Ответить
+++
Я оглянулся на тебя, ты оглянулась на меня, чтоб посмотреть не оглянулся ли я.
Верно, но своей тупизной кацапы всё испортили.
Мы говорили что будем наступать, чтоб кацапы подумали что мы не будем наступать. А кацапы не врубились, и стали готовиться. А когда мы стали наступать думая что кацапы нам не поверят, оказалось что они нас ждали. С такими тупыми, да в логические головоломки
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18.12.2024 21:58 Ответить
Чому ми не можемо застосувати КАБи, які важко перехопити ?
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18.12.2024 17:29 Ответить
І в чому полягають ті таємні атаки?
У скидах на міст пакетів з гімном?
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18.12.2024 17:47 Ответить
А Чонгар? Понятно что вы не можете прямо ответить. Не можете или не желаете. Значит договорились.
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18.12.2024 18:06 Ответить
Міст стоїть тому , що головний кріт не дозволяє по ньому бити .
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18.12.2024 20:42 Ответить
 
 