Взрыв склада боеприпасов оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
На Покровском направлении взорвался российский склад боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент мощной детонации сняла камера украинского беспилотника.
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Luiza
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Sashko Poweroid #551165
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Bad Robot
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юрий Шмалько #512164
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