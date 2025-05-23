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23.05.2025 15:19 Ответить
Але ж Мінздрав попереджав!
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23.05.2025 15:20 Ответить
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23.05.2025 15:51 Ответить
Цеж у скікох тисяч кротів стався струс мозгу.
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23.05.2025 16:11 Ответить
Звідки ця дебільна музика? Штучний і?
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23.05.2025 19:30 Ответить
ти б шмаль ко припинив вживати
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24.05.2025 14:36 Ответить
лєпота!!!
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23.05.2025 20:48 Ответить
Гарно *******
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24.05.2025 07:39 Ответить
 
 