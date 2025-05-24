На фронті за добу понад 200 боєзіткнень. Ворог найбільш активно атакує на Донеччині, - Генштаб. КАРТА

Протягом минулої доби зафіксовано 202 боєзіткнення. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському, Торецькому, Новопавлівському та Курському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запсілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Довга Балка Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

Бої на сході

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки і Білогорівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 30 атак у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марних спроби пройти вперед.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбника на Курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, здійснив 281 обстріл, з яких 13 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 47 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 232 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 232 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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