Знищено ворожу техніку біля Полтавки та Єлизаветівки. Ворог тисне біля Багатиря, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку минулої доби, 23 травня 2025 року, війська РФ атакували позиції підрозділів Сил оборони у районі Вовчанських Хуторів та у Вовчанську. Успіхів ворог не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні штурмові дії біля Дворічанського, Кутьківки, Нової Кругляківки, Колісниківки та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Карпівка, Торське, Рідкодуб, Зелена Долина та Липове. Штурмові дії ворога відбито.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Білої Гори, Диліївки, Дачного, Яблунівки, Нової Полтавки та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито. Полтавку ворог атакував із застосуванням мотоциклів, у напрямку Попового Яру задіяв чотири бронемашини та шість мотоциклів. Втрата частини техніки унеможливила подальший наступ ворога", - йдеться у повідомленні.

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На Покровському напрямку армія агресора на десяти мотоциклах атакувала в напрямках Єлизаветівки та Миролюбівки. Усю техніку вдалося знищити. Штурмові дії також відбито біля Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового, Малинівки, Лисівки, Троїцького та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Веселого, Багатиря, Комара та Шевченка. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.