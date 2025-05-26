Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское, Новопавловское и Лиманское. В Курской области отбито 26 вражеских штурмов, - Генштаб

Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 112 авиационных ударов, применив 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3005 дронов-камикадзе и осуществили 4961 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка Сумской области; Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Каменское, Щербаки Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одну артиллерийскую систему противника.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано десять боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часова Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Романовки, Делиевки и в сторону Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка, Новая Полтавка, Ореховое и в сторону Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении состоялось три тщетные попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 225 обстрелов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одну артиллерийскую систему противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 264 беспилотника оперативно-тактического уровня, 53 ракеты и 92 единицы автомобильной техники оккупантов.