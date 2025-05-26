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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 981 850 человек (+1000 за сутки), 10 858 танков, 28 320 артсистем, 22 641 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 981850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 981850 (+1000) человек,
  • танков - 10858 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 22641 (+8) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 28320 (+51) ед,
  • РСЗО - 1397 (+1) ед,
  • средства ППО - 1171 (+2) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37631 (+264),
  • крылатые ракеты - 3256 (+53),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49843 (+92) ед,
  • специальная техника - 3902 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю враг потерял 7120 человек и 2247 единиц техники. ИНФОГРАФИКА

Потери россиян за 25 мая

Автор: 

армия РФ (19578) Генштаб ВС (6430) ликвидация (3663) уничтожение (7165)


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Топ комментарии
+20
Минув 4114 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Арта, ППО та логісткика норм. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 981 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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26.05.2025 08:37
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.05.2025 07:53
+11
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26.05.2025 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.05.2025 07:53 Ответить
Погугли і дізнаєшся. А співати я не вмію, голосу не маю ...
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26.05.2025 08:38 Ответить
Минув 4114 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Арта, ППО та логісткика норм. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 981 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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26.05.2025 08:37 Ответить
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26.05.2025 08:41 Ответить
Свято наближається.
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26.05.2025 09:22 Ответить
Цікаво, скільки Балда задонатив у цьомі місяці на закупку дронів для Сил оборони України, щоби на українських цвинтарах було менше прапорів?
Слава Силам оборони України! які уже 1188 добу в режимі 24/7 відбивають повномасштабний напад росії, територія якої має 11 часових поясів.
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26.05.2025 09:38 Ответить
Я скажу скільки. 0.
Нік Байда - свіжий кацап що чергує в цій гілці. Вони регулярно міняють чергових. Потім його підмінить інший.
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26.05.2025 09:45 Ответить
Брехнею, хлопці, " весь світ пройдете, та назад не повернетесь" (українське народне прислів"я"). Вас найняли, щоб за гроші брехати Українцям, пудрячи їм мізки "успіхами", у той час, коли Україну ведуть до капітуляції, ваші ж "поводирі" і полководці. Кара прийде неминуча! Армія (поговоріть з фронтовиками) уже розуміє, де справжня біда України - в її продажному, злодюжному, брехливому керівництві.
PS А "задонатив" я на фронт свого єдиного сина - він зараз на прикордонні Сумщини. Тому непогано знаю і про Юнаківку і про Корчаківку, і про Суджу... Ставте свої хрестики, шмаркачі брехливі і йдіть ... навіть не *****, - у сраку, де вам і місце. Слава Україні! Слава Нації!
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26.05.2025 14:47 Ответить
О виліз накидувач гімна на вентилятор, ми винні що плешивий 3,14дар **** дався, так да.
Три села на Сумщині, взагалі то чотири - Новеньке, населення на 2020 рік 15 осіб вже на прикінці лютого ц.р. вважається сірою зоною. Журавка, населення 158 осіб, село обстрілюється з літа 24 року. Веселівка, 67 осіб, систематичні обстріли з березня 23-го. І найбільше Басівка, 647 осіб, 2,5 км до кордону з підірацією, під обстрілами з жовтня 2022 року. Ти вважаєш що хоч щось живе там лишилося - Піррова перемога яка видається за "вєлікій подвіг рускава асвабадітєля"
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26.05.2025 10:12 Ответить
З початку місяця БпЛА випередили авто 3 230 - 3 093, доречі 264 це добовий рекорд по безпілотникам з початку війни.
25.04.2025 - 48 ракет, сьогодні 53, то виходе що кацапи взмозі лише раз на місяць влаштовувати масовані ракетні обстріли, а як же Ла-Манш
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26.05.2025 09:26 Ответить
Могли частіше і більше, але ЗСУ за останні 2 місяці знищило принаймні 2 склади великих з сотнями ракет (один з числа ГРАУ, а інший - на аеродромі військовому), а також цілеспрямовано "працюють" по ланцюжкам виробництва - електроніка, паливо, двигуни тощо.
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26.05.2025 09:50 Ответить
 
 