Общие боевые потери РФ с начала войны - около 981 850 человек (+1000 за сутки), 10 858 танков, 28 320 артсистем, 22 641 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 981850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 981850 (+1000) человек,
- танков - 10858 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 22641 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 28320 (+51) ед,
- РСЗО - 1397 (+1) ед,
- средства ППО - 1171 (+2) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37631 (+264),
- крылатые ракеты - 3256 (+53),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 49843 (+92) ед,
- специальная техника - 3902 (+0)
Топ комментарии
+20 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий26.05.2025 08:37 Ссылка
+14 tarasii smila #448870
показать весь комментарий26.05.2025 07:53 Ссылка
+11 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий26.05.2025 08:41 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
158! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Арта, ППО та логісткика норм. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 981 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Слава Силам оборони України! які уже 1188 добу в режимі 24/7 відбивають повномасштабний напад росії, територія якої має 11 часових поясів.
Нік Байда - свіжий кацап що чергує в цій гілці. Вони регулярно міняють чергових. Потім його підмінить інший.
PS А "задонатив" я на фронт свого єдиного сина - він зараз на прикордонні Сумщини. Тому непогано знаю і про Юнаківку і про Корчаківку, і про Суджу... Ставте свої хрестики, шмаркачі брехливі і йдіть ... навіть не *****, - у сраку, де вам і місце. Слава Україні! Слава Нації!
Три села на Сумщині, взагалі то чотири - Новеньке, населення на 2020 рік 15 осіб вже на прикінці лютого ц.р. вважається сірою зоною. Журавка, населення 158 осіб, село обстрілюється з літа 24 року. Веселівка, 67 осіб, систематичні обстріли з березня 23-го. І найбільше Басівка, 647 осіб, 2,5 км до кордону з підірацією, під обстрілами з жовтня 2022 року. Ти вважаєш що хоч щось живе там лишилося - Піррова перемога яка видається за "вєлікій подвіг рускава асвабадітєля"
25.04.2025 - 48 ракет, сьогодні 53, то виходе що кацапи взмозі лише раз на місяць влаштовувати масовані ракетні обстріли, а як же Ла-Манш