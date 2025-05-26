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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 981 850 осіб (+1000 за добу), 10 858 танків, 28 320 артсистем, 22 641 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 981850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 981850 (+1000) осіб,
  • танків ‒ 10858 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22641 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28320 (+51) од,
  • РСЗВ – 1397 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1171 (+2) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264),
  • крилаті ракети ‒ 3256 (+53),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ворог втратив 7120 осіб та 2247 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Втрати росіян за 25 травня

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477)


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Топ коментарі
+20
Минув 4114 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Арта, ППО та логісткика норм. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 981 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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26.05.2025 08:37
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.05.2025 07:53
+11
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26.05.2025 08:41
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.05.2025 07:53 Відповісти
Погугли і дізнаєшся. А співати я не вмію, голосу не маю ...
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26.05.2025 08:38 Відповісти
Минув 4114 день москальсько-української війни.
158! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Арта, ППО та логісткика норм. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 981 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
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26.05.2025 08:37 Відповісти
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26.05.2025 08:41 Відповісти
Свято наближається.
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26.05.2025 09:22 Відповісти
Цікаво, скільки Балда задонатив у цьомі місяці на закупку дронів для Сил оборони України, щоби на українських цвинтарах було менше прапорів?
Слава Силам оборони України! які уже 1188 добу в режимі 24/7 відбивають повномасштабний напад росії, територія якої має 11 часових поясів.
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26.05.2025 09:38 Відповісти
Я скажу скільки. 0.
Нік Байда - свіжий кацап що чергує в цій гілці. Вони регулярно міняють чергових. Потім його підмінить інший.
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26.05.2025 09:45 Відповісти
Брехнею, хлопці, " весь світ пройдете, та назад не повернетесь" (українське народне прислів"я"). Вас найняли, щоб за гроші брехати Українцям, пудрячи їм мізки "успіхами", у той час, коли Україну ведуть до капітуляції, ваші ж "поводирі" і полководці. Кара прийде неминуча! Армія (поговоріть з фронтовиками) уже розуміє, де справжня біда України - в її продажному, злодюжному, брехливому керівництві.
PS А "задонатив" я на фронт свого єдиного сина - він зараз на прикордонні Сумщини. Тому непогано знаю і про Юнаківку і про Корчаківку, і про Суджу... Ставте свої хрестики, шмаркачі брехливі і йдіть ... навіть не *****, - у сраку, де вам і місце. Слава Україні! Слава Нації!
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26.05.2025 14:47 Відповісти
О виліз накидувач гімна на вентилятор, ми винні що плешивий 3,14дар **** дався, так да.
Три села на Сумщині, взагалі то чотири - Новеньке, населення на 2020 рік 15 осіб вже на прикінці лютого ц.р. вважається сірою зоною. Журавка, населення 158 осіб, село обстрілюється з літа 24 року. Веселівка, 67 осіб, систематичні обстріли з березня 23-го. І найбільше Басівка, 647 осіб, 2,5 км до кордону з підірацією, під обстрілами з жовтня 2022 року. Ти вважаєш що хоч щось живе там лишилося - Піррова перемога яка видається за "вєлікій подвіг рускава асвабадітєля"
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26.05.2025 10:12 Відповісти
З початку місяця БпЛА випередили авто 3 230 - 3 093, доречі 264 це добовий рекорд по безпілотникам з початку війни.
25.04.2025 - 48 ракет, сьогодні 53, то виходе що кацапи взмозі лише раз на місяць влаштовувати масовані ракетні обстріли, а як же Ла-Манш
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26.05.2025 09:26 Відповісти
Могли частіше і більше, але ЗСУ за останні 2 місяці знищило принаймні 2 склади великих з сотнями ракет (один з числа ГРАУ, а інший - на аеродромі військовому), а також цілеспрямовано "працюють" по ланцюжкам виробництва - електроніка, паливо, двигуни тощо.
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26.05.2025 09:50 Відповісти
 
 