Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 981 850 осіб (+1000 за добу), 10 858 танків, 28 320 артсистем, 22 641 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 981850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 981850 (+1000) осіб,

танків ‒ 10858 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22641 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 28320 (+51) од,

РСЗВ – 1397 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1171 (+2) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264),

крилаті ракети ‒ 3256 (+53),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)

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