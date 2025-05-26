Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 981 850 осіб (+1000 за добу), 10 858 танків, 28 320 артсистем, 22 641 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 981850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 981850 (+1000) осіб,
- танків ‒ 10858 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22641 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28320 (+51) од,
- РСЗВ – 1397 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1171 (+2) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37631 (+264),
- крилаті ракети ‒ 3256 (+53),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49843 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
показати весь коментар26.05.2025 08:37 Посилання
+14 tarasii smila #448870
показати весь коментар26.05.2025 07:53 Посилання
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар26.05.2025 08:41 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
158! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Арта, ППО та логісткика норм. Відбита чергова масована повітряна хвиля.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 981 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Слава Силам оборони України! які уже 1188 добу в режимі 24/7 відбивають повномасштабний напад росії, територія якої має 11 часових поясів.
Нік Байда - свіжий кацап що чергує в цій гілці. Вони регулярно міняють чергових. Потім його підмінить інший.
PS А "задонатив" я на фронт свого єдиного сина - він зараз на прикордонні Сумщини. Тому непогано знаю і про Юнаківку і про Корчаківку, і про Суджу... Ставте свої хрестики, шмаркачі брехливі і йдіть ... навіть не *****, - у сраку, де вам і місце. Слава Україні! Слава Нації!
Три села на Сумщині, взагалі то чотири - Новеньке, населення на 2020 рік 15 осіб вже на прикінці лютого ц.р. вважається сірою зоною. Журавка, населення 158 осіб, село обстрілюється з літа 24 року. Веселівка, 67 осіб, систематичні обстріли з березня 23-го. І найбільше Басівка, 647 осіб, 2,5 км до кордону з підірацією, під обстрілами з жовтня 2022 року. Ти вважаєш що хоч щось живе там лишилося - Піррова перемога яка видається за "вєлікій подвіг рускава асвабадітєля"
25.04.2025 - 48 ракет, сьогодні 53, то виходе що кацапи взмозі лише раз на місяць влаштовувати масовані ракетні обстріли, а як же Ла-Манш