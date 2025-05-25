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За тиждень ворог втратив 7120 осіб та 2247 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7120 російських загарбників та 2247 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 18 по 25 травня 2025 року втрати противника склали близько 7120 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 22 танки;
- 76 бойових броньованих машин;
- 289 артилерійських систем;
- 9 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 851 одиниця автотехніки;
- 10 одиниць спецтехніки.
Також зазначається, що за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
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