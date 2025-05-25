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Новини Втрати ворога
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За тиждень ворог втратив 7120 осіб та 2247 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ за тиждень

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7120 російських загарбників та 2247 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 18 по 25 травня 2025 року втрати противника склали близько 7120 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 22 танки;
  • 76 бойових броньованих машин;
  • 289 артилерійських систем;
  • 9 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 851 одиниця автотехніки;
  • 10 одиниць спецтехніки.

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Втрати армії РФ за тиждень

Також зазначається, що за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

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