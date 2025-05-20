УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10582 відвідувача онлайн
Новини Відео Втрати ворога
919 11

З початку року втрати окупантів - 185 тисяч осіб, - Сирський. ВIДЕО

Від початку 2025 року російські загарбники втратили 185 000 осіб на фронті в Україні.

Про це повідомив в телеграм Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту.

"Кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", - заявив Сирський.

Дивіться також: Від початку року Сили оборони уразили 1 159 танків окупантів та 2 510 бойових бронемашин окупантів, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) ліквідація (4377) Сирський Олександр (727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
А скільки втратила Україна ?
показати весь коментар
20.05.2025 19:33 Відповісти
+2
Скажімо так, не зовсім приховують.
Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Але хто ж йому вірить?
З іншого боку, русня свої втрати кокошніковим теж особливо не озвучує.
А якщо і озвучить, хто ж їй повірить?
показати весь коментар
20.05.2025 19:45 Відповісти
+2
Тобто 1321 дохла свинособака за добу...Бреше сирок,бреше..
показати весь коментар
20.05.2025 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки втратила Україна ?
показати весь коментар
20.05.2025 19:33 Відповісти
Спитайте у русні, вона вам точну цифру скаже.
показати весь коментар
20.05.2025 19:39 Відповісти
Так русня знає ,але чому це приховують від українців ?
показати весь коментар
20.05.2025 19:43 Відповісти
Скажімо так, не зовсім приховують.
Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Але хто ж йому вірить?
З іншого боку, русня свої втрати кокошніковим теж особливо не озвучує.
А якщо і озвучить, хто ж їй повірить?
показати весь коментар
20.05.2025 19:45 Відповісти
Брешуть всі і про все. І про знищених ворогів, і про свої втрати.
показати весь коментар
20.05.2025 21:01 Відповісти
Тобто 1321 дохла свинособака за добу...Бреше сирок,бреше..
показати весь коментар
20.05.2025 20:11 Відповісти
 
 