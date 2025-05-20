З початку року втрати окупантів - 185 тисяч осіб, - Сирський. ВIДЕО

Від початку 2025 року російські загарбники втратили 185 000 осіб на фронті в Україні.

Про це повідомив в телеграм Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту.

"Кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", - заявив Сирський.

