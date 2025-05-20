919 11
З початку року втрати окупантів - 185 тисяч осіб, - Сирський. ВIДЕО
Від початку 2025 року російські загарбники втратили 185 000 осіб на фронті в Україні.
Про це повідомив в телеграм Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Сили оборони продовжують бити ворога по всій лінії фронту.
"Кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру. Дякую захисникам і захисницям за ефективну бойову роботу. Боротьба триває", - заявив Сирський.
Але хто ж йому вірить?
З іншого боку, русня свої втрати кокошніковим теж особливо не озвучує.
А якщо і озвучить, хто ж їй повірить?