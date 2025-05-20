С начала года потери оккупантов составили 185 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО

С начала 2025 года российские захватчики потеряли 185 000 человек на фронте в Украине.

Об этом сообщил в телеграм Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта.

"Каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается", - заявил Сырский.

