С начала года потери оккупантов составили 185 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО

С начала 2025 года российские захватчики потеряли 185 000 человек на фронте в Украине.

Об этом сообщил в телеграм Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта.

"Каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается", - заявил Сырский.

+7
А скільки втратила Україна ?
20.05.2025 19:33 Ответить
+2
Скажімо так, не зовсім приховують.
Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Але хто ж йому вірить?
З іншого боку, русня свої втрати кокошніковим теж особливо не озвучує.
А якщо і озвучить, хто ж їй повірить?
20.05.2025 19:45 Ответить
+2
Тобто 1321 дохла свинособака за добу...Бреше сирок,бреше..
20.05.2025 20:11 Ответить
А скільки втратила Україна ?
20.05.2025 19:33 Ответить
Спитайте у русні, вона вам точну цифру скаже.
20.05.2025 19:39 Ответить
Так русня знає ,але чому це приховують від українців ?
20.05.2025 19:43 Ответить
Скажімо так, не зовсім приховують.
Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Але хто ж йому вірить?
З іншого боку, русня свої втрати кокошніковим теж особливо не озвучує.
А якщо і озвучить, хто ж їй повірить?
20.05.2025 19:45 Ответить
Брешуть всі і про все. І про знищених ворогів, і про свої втрати.
20.05.2025 21:01 Ответить
Тобто 1321 дохла свинособака за добу...Бреше сирок,бреше..
20.05.2025 20:11 Ответить
 
 