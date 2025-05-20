919 11
С начала года потери оккупантов составили 185 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО
С начала 2025 года российские захватчики потеряли 185 000 человек на фронте в Украине.
Об этом сообщил в телеграм Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Силы обороны продолжают бить врага по всей линии фронта.
"Каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается", - заявил Сырский.
Топ комментарии
+7 Олексій Петренко #551702
показать весь комментарий20.05.2025 19:33 Ответить Ссылка
+2 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий20.05.2025 19:45 Ответить Ссылка
+2 Микола Січень #486030
показать весь комментарий20.05.2025 20:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Але хто ж йому вірить?
З іншого боку, русня свої втрати кокошніковим теж особливо не озвучує.
А якщо і озвучить, хто ж їй повірить?