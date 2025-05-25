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За неделю враг потерял 7120 человек и 2247 единиц техники.. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 7120 российских захватчиков и 2247 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 18 по 25 мая 2025 года потери противника составили около 7120 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 22 танка;
- 76 боевых бронированных машин;
- 289 артиллерийских систем;
- 9 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 851 единица автотехники;
- 10 единиц спецтехники.
Также отмечается, что по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 6 вражеских ракет и 982 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.
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