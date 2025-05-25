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Новости Потери врага
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За неделю враг потерял 7120 человек и 2247 единиц техники.. ИНФОГРАФИКА

Потери РФ за неделю

В течение недели украинские защитники уничтожили около 7120 российских захватчиков и 2247 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 18 по 25 мая 2025 года потери противника составили около 7120 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 22 танка;
  • 76 боевых бронированных машин;
  • 289 артиллерийских систем;
  • 9 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 851 единица автотехники;
  • 10 единиц спецтехники.

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Потери армии РФ за неделю

Также отмечается, что по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 6 вражеских ракет и 982 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.

Автор: 

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