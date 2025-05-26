Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Новопавлівський та Лиманській. На Курщині відбито 26 ворожих штурмів, - Генштаб. МАПИ

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 112 авіаційних ударів, застосувавши 84 ракети та скинувши 189 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка Сумської області; Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське, Щербаки Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника.

Бої на сході

На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано десять боєзіткнень у напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка, Нова Полтавка, Горіхове та в бік Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямках Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбувалося.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулося три марні спроби ворога просунутися уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напрямку. Так, минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів – скинув при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 225 обстрілів, з яких 13 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 53 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.