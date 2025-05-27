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Враг продвинулся в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Беловодов (Сумская область), Каменки (Харьковская область) и Котляровки (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается развить успех в направлении Доброполья в Донецкой области и перебрасывает большие силы для этого, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Враг продвинулся возле Беловодов
Враг продвинулся возле Каменки
Враг продвинулся возле Котляровки

Автор: 

Сумская область (3258) Донецкая область (9910) Харьковская область (1013) Покровский район (660) Сумский район (237) Купянский район (232) Котляровка (5) Каменка (6) Беловоди (3) DeepState (136)


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Топ комментарии
+8
а шо мирні плани гамнокомандуючого ще не запрацювали?
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27.05.2025 15:02
+5
Мільйонна армія а людей на фронті не вистачає.
Вже Генштаб нещодавно заявив, що ТЦКшників будуть відправляти на фронт.
Але жодного ТЦКшнаки так і не відправили на фронт.
Бо ТЦК недоторкані.
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27.05.2025 14:44
+5
ну уже понятно что миллионная армия только на бумаге, а тцк когда запахнет жареным они свалят с страны у них есть и деньги и связи как это сделать за пару часов
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27.05.2025 14:48
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Як докричатись до Сирського ?!?!?!
З Біловодів на Яблунівку - і все ...! Хіба не зрозуміло ЩО вони хочуть ?
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27.05.2025 14:33 Ответить
ты думаешь они об этом не знают? просто ничего не могут сделать, та лучше и ничего не делать просто по тихоньку отступать
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27.05.2025 14:35 Ответить
Мільйонна армія а людей на фронті не вистачає.
Вже Генштаб нещодавно заявив, що ТЦКшників будуть відправляти на фронт.
Але жодного ТЦКшнаки так і не відправили на фронт.
Бо ТЦК недоторкані.
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27.05.2025 14:44 Ответить
ну уже понятно что миллионная армия только на бумаге, а тцк когда запахнет жареным они свалят с страны у них есть и деньги и связи как это сделать за пару часов
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27.05.2025 14:48 Ответить
Людей не вистачає, тому що багато СЗЧ, через недостатність озброєння, відсутність мотивації та помилки в командуванні. Частину призивають реально хворих, які потім сидять по госпіталях, або в тилу тому що фізично не можуть воювати.
Алея загиблим в моєму місті з початку року значно виросла, що говорить про ріст втрат, причому ще є поранені на реабалітації яких в 3-4 рази більше чим загиблих, якщо десь швидко відійшли то і пропавші безвісти та полонені добавляються.

Також не частина з тієї міліонної армії судячи по кримінальним справам ДБР можуть ні разу не бути на службі або мати бойові але сидіти в тилу. Тому така ситуація з якою необхідно рахуватись.

Взагалі найбільше СЗЧ та інших причин через недостачу озброєння, особливо високоточного, орки тут мають значну перевагу.
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27.05.2025 16:31 Ответить
А що там в яблунівці ?
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27.05.2025 14:50 Ответить
Петицію царю напиши...
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27.05.2025 14:57 Ответить
І що "все"? Кінець світу, чи що?
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27.05.2025 15:00 Ответить
Якщо переріжуть курську трасу там - це заход в тил і оточення Юнаківки , а отже - відрізання військ які утримують залишки"курського" напрямку !
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27.05.2025 15:22 Ответить
ну так все по плану.
Вважаєш вони дурні і нічого не знають?
А ти думаєш навіщо найбоєздатніші війська відвели з фронту і розпорошили під Курськом?
а ти тягни далі за квартальних...
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27.05.2025 15:32 Ответить
Під каби і дрони завели добре підготовлені частини
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27.05.2025 15:43 Ответить
а шо мирні плани гамнокомандуючого ще не запрацювали?
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27.05.2025 15:02 Ответить
Они тужатся еще. Как станут потужными так и выгонят русню из Украины.
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27.05.2025 17:02 Ответить
 
 