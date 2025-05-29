Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися на Сумщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська окупували село Зелене Поле в Донецькій області та мають просування в прикордонних населених пунктах Сумської області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелене Поле (Донеччина), а також просунувся біля Новосілки (Донеччина), Водолагів, у Локні та Біловодах (Сумщина)", - зазначили аналітики.
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Може вже на свою батьківщину злиняв - у рашку?
Бадьоро докладав Зеленському про успіхи.
Як відступили з курської області так він відтоді майже не показується на людях.
Він створений тільки для вилизування задниці верховного...
Саме з цією метою його і призначили головкомом.
Зелі та єрмачку потрібні саме такі, які працюють по методу "чого ізволітє" а не такі які вміють успішно командувати армією та перемагати рашистів.
Не на часі?? Саміти міру-мір??