Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися на Сумщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували село Зелене Поле в Донецькій області та мають просування в прикордонних населених пунктах Сумської області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелене Поле (Донеччина), а також просунувся біля Новосілки (Донеччина), Водолагів, у Локні та Біловодах (Сумщина)", - зазначили аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та Малинівки, - DeepState. МАПИ



