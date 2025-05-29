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Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися на Сумщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували село Зелене Поле в Донецькій області та мають просування в прикордонних населених пунктах Сумської області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Зелене Поле (Донеччина), а також просунувся біля Новосілки (Донеччина), Водолагів, у Локні та Біловодах (Сумщина)", - зазначили аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та Малинівки, - DeepState. МАПИ

DeepState оновили мапу боїв
DeepState оновили мапу боїв

Автор: 

Сумська область (3820) Донецька область (8744) бойові дії (4020) Зелене Поле (5) Новосілка (13) Водолаги (1) Локня (1) Біловоди (3) DeepState (138)


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Сирського вже і не видно ніде і не чути його бравурних повідомлень.
Може вже на свою батьківщину злиняв - у рашку?
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29.05.2025 15:52 Відповісти
Спакуха. Ща якусь посадку, чи хутір відібють і зявиться сирській і загундосить потужно лідор
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29.05.2025 15:55 Відповісти
Як був початок курської операції то він не вилазив з екранів телемарафону.
Бадьоро докладав Зеленському про успіхи.
Як відступили з курської області так він відтоді майже не показується на людях.
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29.05.2025 15:58 Відповісти
Перемог стало менше. Одні провтики. Тому і не видно військового генія і титана.
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29.05.2025 16:01 Відповісти
Ну не створений він для перемог та успішного керування армією.
Він створений тільки для вилизування задниці верховного...
Саме з цією метою його і призначили головкомом.
Зелі та єрмачку потрібні саме такі, які працюють по методу "чого ізволітє" а не такі які вміють успішно командувати армією та перемагати рашистів.
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29.05.2025 16:06 Відповісти
Зегниди разом з кацапом сирськім все здають, скоро кацапи знову будуть під Києвом. Те що зепідори не змогли зробити в 22, дороблюють тепер. Все по оманському плану. ********.
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29.05.2025 15:54 Відповісти
Та так, по-мєлочам. Головне, що мудрий наріт не панікує, а гуртується навколо лідора і пророка його єлдака.Соціологія свідчить, що рейтинг у президента росте. 74% , є ще куди рости і над чим працювати.
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29.05.2025 15:59 Відповісти
где Безумная сейчас самое время отмазывать Зелю и что во всем виноваты военные
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29.05.2025 15:57 Відповісти
А що ж, отой пересидент, з потужними менегерами на директоратах в опу, все ошивається по закордонах?
Не на часі?? Саміти міру-мір??
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29.05.2025 16:00 Відповісти
 
 