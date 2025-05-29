Ситуация на Сумщине остается сложной, но контролируемой, - ОВА

По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка в Сумской области остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности- вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Григоров отметил, что противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться.

"Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй. Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам. Спасибо каждому защитнику и защитнице за их отвагу! Чтобы усилить защиту граждан и территорий, совместно с военными мы реализуем комплекс мер для эффективного противодействия врагу. Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение", - написал он.

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В то же время он призвал жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией. За последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты накопили достаточное количество сил и средств в пределах Курской области и могут осуществить попытку атаки по территории Украины.

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