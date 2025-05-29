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Новости Наступление РФ на Сумщину Бои на Сумщине
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Ситуация на Сумщине остается сложной, но контролируемой, - ОВА

Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Новоселки, Водолагов, в Локне и Беловодах

По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка в Сумской области остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности- вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Григоров отметил, что противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться.

"Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй. Вооруженные Силы Украины, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам. Спасибо каждому защитнику и защитнице за их отвагу! Чтобы усилить защиту граждан и территорий, совместно с военными мы реализуем комплекс мер для эффективного противодействия врагу. Я лично 24/7 на связи с военным командованием - реагируем на все изменения в обстановке оперативно и слаженно. Действуем на опережение", - написал он.

Читайте: Россия, похоже, начала новое наступление в Украине на фоне мирных переговоров, - The New York Times

В то же время он призвал жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией. За последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты накопили достаточное количество сил и средств в пределах Курской области и могут осуществить попытку атаки по территории Украины.

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Автор: 

Сумская область (3271) боевые действия (4264) война в Украине (4523)


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Складність ускладнюється контрольовано Зеленою владою.
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29.05.2025 21:40 Ответить
Зрозуміло.Потрібно бути готовим покинути місце проживання
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29.05.2025 21:43 Ответить
😢😢😢
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29.05.2025 22:11 Ответить
Все ясно, "контрольовано", згідно домовленого плану та в затверджені терміни, зелені покидьки здають Сумську область пуйлу, по договорняку.
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29.05.2025 21:49 Ответить
В перекладі на людську мову-"повна дупа"
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29.05.2025 21:51 Ответить
Схоже що так ...
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29.05.2025 21:58 Ответить
Нагадує мантри лунатіка Резнікова, котрого геній (на рівні шизофрєнії) Зеленській посадив на Міністра оборони. "Я нє наблюдаю прізнакав вторженія".
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29.05.2025 21:55 Ответить
Риторичне запитання - хто понесе відповідальність за непрекриті тили нашого курського угрупування ?
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29.05.2025 22:02 Ответить
Трамп, Мерц, західні союзники, ретроградний Меркурій, на крайняк Порошенко. Але не тупорилий шут в ролі президента
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29.05.2025 22:14 Ответить
Пора би вже на місце сирського поставити Драпатого.
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29.05.2025 22:03 Ответить
Починали за здравіє - заходять одинокі диверсійні групи - ми їм даєм по зубах - тепер допис звучить за упокій
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29.05.2025 22:07 Ответить
Пiд час планування вторгнення на курщину програвався варiант вiдповiдних дiй з боку нарабсеi? До речi, Залужний - наш президент був проти нашого вторгнення, бо не мали сил утримати заграбастане... А стiльки новоi технiки так i не дiйшло до схiдного фронту - все на курщинi пощезло.
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29.05.2025 22:08 Ответить
Аби потім не було подібних заяв

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29.05.2025 22:09 Ответить
Слово в слово, як про ситуацію в Курській області, після геніальної курської операції
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29.05.2025 22:12 Ответить
 
 