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Оккупанты накопили достаточно сил в Курской области, чтобы осуществить попытку наступления на Сумщину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сумская область

Российские оккупанты накопили достаточное количество сил и средств в пределах Курской области и могут предпринять попытку атаки по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг действительно имеет большое количество сил и средств, это касается и личного состава, и техники в пределах Курской области", - проинформировал он.

Спикер отметил, что Россия начала накапливать войска с того момента, как армия РФ пыталась вытеснить Силы обороны из Курской области

"Периодически видим изменение количества, но враг имеет достаточно сил на этом направлении, чтобы осуществлять определенные действия в отношении нашей границы, чтобы создать попытку атаки по территории Украины", - говорит Демченко.

В то же время, по его словам, количество вражеских диверсионно-разведывательных групп не уменьшается. В частности, наиболее активно враг применяет своих диверсантов именно в пределах Сумской области.

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Демченко рассказал, что разоблачались попытки захода вражеских групп ДРГ на Харьковщине, существует угроза для Черниговщины, однако в последнее время ГПСУ не фиксировала таких действий врага.

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно.

Автор: 

Госпогранслужба (6558) Сумская область (3271) наступление (213)


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Топ комментарии
+15
А куди дівалися наші найкращі бригади, яких Зекленський направив в Курську область із самою новою технікою, яку нам надали партнери?
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29.05.2025 11:20
+9
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29.05.2025 10:45
+7
Щось не так.Кацап Сирський доповідав про розгром угрупування,що готувалося для наступу на сумщину,чи я щось пропустив?І нелох кричав про успіхи кацапа сирка.
З зеленим лайном Україну жде ганебна поразка.
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29.05.2025 11:37
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29.05.2025 10:45 Ответить
А куди дівалися наші найкращі бригади, яких Зекленський направив в Курську область із самою новою технікою, яку нам надали партнери?
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29.05.2025 11:20 Ответить
Там де і під час контрнаступу на лінію суровикіна.
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29.05.2025 12:37 Ответить
😢
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29.05.2025 12:56 Ответить
Речник зазначив, що Росія почала накопичувати війська з того моменту, як армія РФ намагалась витіснити Сили оборони з Курської області Джерело: https://censor.net/ua/n3554980
Тобто після авантюри "курск наш"
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29.05.2025 11:22 Ответить
Не треба було підривати кримський міст - не отримали б обстрілів енергетики взимку.
Не треба було виганяти овоча - не втратили б Крим.
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29.05.2025 11:41 Ответить
Чого, як це втратили Крим? Буданов вже задовбався там каву пити.
Чуваки, всьо чотко ©
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29.05.2025 12:14 Ответить
Не треба було виганяти овоча - не втратили б Крим. - Втратили б усю Україну ще раніше і далі фільтрація і по плану.
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29.05.2025 12:39 Ответить
Перше твердженння взагалі дивне, а щодо другого ну з дуже великою натяжкою, бо віджим Криму був запланований ще задовго до президенства лєгітімного.
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29.05.2025 13:24 Ответить
У нас таких сил там немає щоб розуміли ситуацію
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29.05.2025 11:24 Ответить
ще повідомте гавнокомандуючого
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29.05.2025 11:26 Ответить
Красиво уволился командир или кто с 47 бригады, понял что за позор ждёт там
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29.05.2025 11:29 Ответить
Мабуть, їх завчасно знищать, оті резніков і баканов, з своїми замами та батальйоном обслуговуючих осіб!?!?
Захищати Україну, вони ж клялися, на посадах??
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29.05.2025 11:30 Ответить
Так вони вже в Сумській обл.
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29.05.2025 11:35 Ответить
це ж добре що курська операція виконала своє завдання
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29.05.2025 11:37 Ответить
Козел Сирський там знищив техніку і підготовлених людей.
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29.05.2025 11:38 Ответить
я думаю,що рахунки поповнились за заслуги у слуг і їхньго карманного Сирського
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29.05.2025 11:40 Ответить
І навіть більше! Геніальний по своїх наслідках план
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29.05.2025 13:26 Ответить
Щось не так.Кацап Сирський доповідав про розгром угрупування,що готувалося для наступу на сумщину,чи я щось пропустив?І нелох кричав про успіхи кацапа сирка.
З зеленим лайном Україну жде ганебна поразка.
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29.05.2025 11:37 Ответить
Щотижня по ударному угрупуванню знищували. А обмінний фонд так поповнили, що аж самі офігєли.
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29.05.2025 13:28 Ответить
Що значить "здійснити СПРОБУ наступу"? Ви що там, у Прикордонслужбі, досі не знаєте, що за останні декілька діб рашисти істотно просунулися на території Сумської області, захопили і контролюють вже біля 100 кв. км. її території і продовжують свій наступ вздовж траси Суджа- Суми?
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29.05.2025 11:45 Ответить
Вони ж з Києва пишуть,звідти видніше.
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29.05.2025 11:46 Ответить
Все силы брошены на охрану западных рубежей, чтобы никто не ушел необилеченным
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29.05.2025 11:49 Ответить
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29.05.2025 11:49 Ответить
По марафону цього не казали.
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29.05.2025 13:29 Ответить
Що найбільше дратує- це постійна брехня. Весь час лише чули, що ворог не має достантьо сил для наступу на Сумщині та Харківщині. А ось раптом-вже накопичив і вже може наступати.
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29.05.2025 12:57 Ответить
вчора заперечували, а сьогодні уже "достатньо" сил для прориву.
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29.05.2025 13:27 Ответить
Не ведіться на ці провокації, ніяких сил там не достатньо і всі вони будуть знищені якщо спробують кудись там наступати!
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29.05.2025 13:37 Ответить
Секрет полишинеля. Все про это уже по сто раз слышали. А контрмеры какие-нибудь приняли хоть? Скопился противник - бей по нему. Уничтожай логистику - подвоз итд.
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29.05.2025 13:42 Ответить
 
 