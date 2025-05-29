К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей нужно относиться максимально серьезно, - Жорин

Врагу не хватит сил для захвата "всех областей или областных центров". Вероятно, задача оккупантов заключается в том, чтобы продвинуться вглубь украинской территории и использовать это в частности на переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров п#доры зайдут - это просто уже им добавит в повестку еще две области.

Учитывая ситуацию, надо очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновими сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут", - говорится в заметке.

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