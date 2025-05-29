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Новости Наступление РФ на Сумщину Наступление на Харьков
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К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей нужно относиться максимально серьезно, - Жорин

сумщина,область,сумская

Врагу не хватит сил для захвата "всех областей или областных центров". Вероятно, задача оккупантов заключается в том, чтобы продвинуться вглубь украинской территории и использовать это в частности на переговорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров п#доры зайдут - это просто уже им добавит в повестку еще две области.

Учитывая ситуацию, надо очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновими сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о переброске 50-тысячной группировки РФ для наступления на Харьков - фейк, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Сумская область (3262) Жорин Максим (49) 3-я Отдельная штурмовая бригада (439) Харьковская область (1026)


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Топ комментарии
+11
Ніхто нічого не буде робити. Хіба що імітувати. Зелена пліснява жере країну зсередини.
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29.05.2025 06:52
+3
Так а коли будем Курщину міняти то?
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29.05.2025 06:52
+2
Даже если бы не было "Курской операции" то москали все равно на Сумщину напали бы. "Привязывать" эти два события может и не стоит. Это два отдельных "кейса"
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29.05.2025 07:10
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Ніхто нічого не буде робити. Хіба що імітувати. Зелена пліснява жере країну зсередини.
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29.05.2025 06:52 Ответить
Так а коли будем Курщину міняти то?
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29.05.2025 06:52 Ответить
Петров свою писанину вже поміняв на нову квартиру на Печерську, а локшини офісу про Курщину залишив лохам
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29.05.2025 07:38 Ответить
Даже если бы не было "Курской операции" то москали все равно на Сумщину напали бы. "Привязывать" эти два события может и не стоит. Это два отдельных "кейса"
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29.05.2025 07:10 Ответить
Ну так, серйозно. Набудували там щось типу укріплень у полях, а воно вже потроху все розвалюється, А кацапи лізуть і лізуть в напрямку Сум, і вже кілька сіл зайняли. Тільки про це чомусь у марахвоні не повідомляють та й на Цензорі не пишуть
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29.05.2025 07:16 Ответить
а до цих пір на кордонах
нічого не робилось??
йде війна, ворог має з трьох сторін світу
кордони з нами, а
ми прохідний двір йому створили???
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29.05.2025 07:16 Ответить
Там лиш вихід- просто по них далекобійною працювати з касетною начинкою.Нажаль північнокорейськиз 6млн снарядів ми не маємо.
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29.05.2025 07:17 Ответить
Хто такий жорін ?
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29.05.2025 07:20 Ответить
Добровольцем долучився до батальйону (згодом - полку) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов», де впродовж 2014-2017 років пройшов шлях від рядового бійця до командира полку.

13 червня 2014 року брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F визволенні Маріуполя. Батальйон «Азов» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Білецького здійснив ключову роль у цій військовій операції. На початку серпня 2014 року брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%BD%D0%BA%D1%83 боях за Мар'їнку, 5 серпня 2014 року місто було звільнено від окупантів.

Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайської операції у серпні 2014 року. 10 лютого 2015 року командував батальйонно-тактичною групою полку «Азов» під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Широкинської наступальної операції, в результаті якої було звільнено від окупантів населені пункти: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Широкине, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Бердянське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Лебединське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8 Пікузи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C Павлопіль.

Звісно, куди йому до полководця з кварталу95 Бубочки Щеневтіка -Бонапарта.
Але все ж не остання людина.
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29.05.2025 07:29 Ответить
За те мільярд доларів не можемо знайти
Головне немає винних як завжди
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29.05.2025 07:31 Ответить
До всього треба ставитися максимально серйозно.
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29.05.2025 07:32 Ответить
Знов бачимо, що про перетворення бригади на корпус, нам весь час їздять по вухах, політично-маркетинговий лозунг. Як була Третя Штурмова, так й залишається.
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29.05.2025 07:45 Ответить
Серьезно нужно ставиться до тех,кто управляет страной и создал этот бардак.
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29.05.2025 07:59 Ответить
серйозно треба було ставитись в 2019р. А зараз "процесс пошла" как пошла.!
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29.05.2025 08:10 Ответить
 
 