До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно, - Жорін

Ворогу не вистачить сил для захоплення "всіх областей чи обласних центрів". Імовірно, завдання окупантів полягає в тому, щоб просунутися вглиб української території і використовувати це зокрема на переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів пі##ри зайдуть - це просто вже їм додасть в повістку ще дві області.

Враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами. А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть", - йдеться в дописі.

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