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Новини Наступ РФ на Сумщину Наступ на Харків
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До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно, - Жорін

сумщина,область,сумська

Ворогу не вистачить сил для захоплення "всіх областей чи обласних центрів". Імовірно, завдання окупантів полягає в тому, щоб просунутися вглиб української території і використовувати це зокрема на переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів пі##ри зайдуть - це просто вже їм додасть в повістку ще дві області.

Враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами. А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Сумська область (3820) Жорін Максим (49) 3 Окрема штурмова бригада (451) Харківська область (1036)


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Топ коментарі
+11
Ніхто нічого не буде робити. Хіба що імітувати. Зелена пліснява жере країну зсередини.
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29.05.2025 06:52
+3
Так а коли будем Курщину міняти то?
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29.05.2025 06:52
+2
Даже если бы не было "Курской операции" то москали все равно на Сумщину напали бы. "Привязывать" эти два события может и не стоит. Это два отдельных "кейса"
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29.05.2025 07:10
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Ніхто нічого не буде робити. Хіба що імітувати. Зелена пліснява жере країну зсередини.
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29.05.2025 06:52 Відповісти
Так а коли будем Курщину міняти то?
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29.05.2025 06:52 Відповісти
Петров свою писанину вже поміняв на нову квартиру на Печерську, а локшини офісу про Курщину залишив лохам
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29.05.2025 07:38 Відповісти
Даже если бы не было "Курской операции" то москали все равно на Сумщину напали бы. "Привязывать" эти два события может и не стоит. Это два отдельных "кейса"
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29.05.2025 07:10 Відповісти
Ну так, серйозно. Набудували там щось типу укріплень у полях, а воно вже потроху все розвалюється, А кацапи лізуть і лізуть в напрямку Сум, і вже кілька сіл зайняли. Тільки про це чомусь у марахвоні не повідомляють та й на Цензорі не пишуть
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29.05.2025 07:16 Відповісти
а до цих пір на кордонах
нічого не робилось??
йде війна, ворог має з трьох сторін світу
кордони з нами, а
ми прохідний двір йому створили???
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29.05.2025 07:16 Відповісти
Там лиш вихід- просто по них далекобійною працювати з касетною начинкою.Нажаль північнокорейськиз 6млн снарядів ми не маємо.
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29.05.2025 07:17 Відповісти
Хто такий жорін ?
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29.05.2025 07:20 Відповісти
Добровольцем долучився до батальйону (згодом - полку) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов», де впродовж 2014-2017 років пройшов шлях від рядового бійця до командира полку.

13 червня 2014 року брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F визволенні Маріуполя. Батальйон «Азов» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Білецького здійснив ключову роль у цій військовій операції. На початку серпня 2014 року брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%BD%D0%BA%D1%83 боях за Мар'їнку, 5 серпня 2014 року місто було звільнено від окупантів.

Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайської операції у серпні 2014 року. 10 лютого 2015 року командував батальйонно-тактичною групою полку «Азов» під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Широкинської наступальної операції, в результаті якої було звільнено від окупантів населені пункти: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Широкине, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Бердянське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Лебединське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8 Пікузи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C Павлопіль.

Звісно, куди йому до полководця з кварталу95 Бубочки Щеневтіка -Бонапарта.
Але все ж не остання людина.
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29.05.2025 07:29 Відповісти
За те мільярд доларів не можемо знайти
Головне немає винних як завжди
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29.05.2025 07:31 Відповісти
До всього треба ставитися максимально серйозно.
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29.05.2025 07:32 Відповісти
Знов бачимо, що про перетворення бригади на корпус, нам весь час їздять по вухах, політично-маркетинговий лозунг. Як була Третя Штурмова, так й залишається.
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29.05.2025 07:45 Відповісти
Серьезно нужно ставиться до тех,кто управляет страной и создал этот бардак.
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29.05.2025 07:59 Відповісти
 
 