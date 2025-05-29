До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно, - Жорін
Ворогу не вистачить сил для захоплення "всіх областей чи обласних центрів". Імовірно, завдання окупантів полягає в тому, щоб просунутися вглиб української території і використовувати це зокрема на переговорах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів пі##ри зайдуть - це просто вже їм додасть в повістку ще дві області.
Враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами. А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть", - йдеться в дописі.
Будь ласка, зачекайте...
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нічого не робилось??
йде війна, ворог має з трьох сторін світу
кордони з нами, а
ми прохідний двір йому створили???
13 червня 2014 року брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F визволенні Маріуполя. Батальйон «Азов» під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Білецького здійснив ключову роль у цій військовій операції. На початку серпня 2014 року брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%BD%D0%BA%D1%83 боях за Мар'їнку, 5 серпня 2014 року місто було звільнено від окупантів.
Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайської операції у серпні 2014 року. 10 лютого 2015 року командував батальйонно-тактичною групою полку «Азов» під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Широкинської наступальної операції, в результаті якої було звільнено від окупантів населені пункти: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Широкине, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Бердянське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Лебединське, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8 Пікузи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C Павлопіль.
Звісно, куди йому до полководця з кварталу95 Бубочки Щеневтіка -Бонапарта.
Але все ж не остання людина.
Головне немає винних як завжди