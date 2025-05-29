Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російські окупанти накопичили достатню кількість сил та засобів у межах Курської області та можуть здійснити спробу атаки по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області", - поінформував він.

Речник зазначив, що Росія почала накопичувати війська з того моменту, як армія РФ намагалась витіснити Сили оборони з Курської області

"Періодично бачимо зміну кількості, але ворог має достатньо сил на цьому напрямку, щоб здійснювати певні дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України", - каже Демченко.

Водночас за його словами, кількість ворожих диверсійно-розвідувальних груп не зменшується. Зокрема, найбільш активно ворог застосовує своїх диверсантів саме у межах Сумської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про перекидання 50-тисячного угруповання РФ для наступу на Харків - фейк, - ОТУ "Харків"

Демченко розповів, що викривалися спроби заходу ворожих груп ДРГ на Харківщині, існує загроза для Чернігівщини, проте останнім часом ДПСУ не фіксувала таких дій ворога.

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що до ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.