Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Російські окупанти накопичили достатню кількість сил та засобів у межах Курської області та можуть здійснити спробу атаки по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області", - поінформував він.
Речник зазначив, що Росія почала накопичувати війська з того моменту, як армія РФ намагалась витіснити Сили оборони з Курської області
"Періодично бачимо зміну кількості, але ворог має достатньо сил на цьому напрямку, щоб здійснювати певні дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України", - каже Демченко.
Водночас за його словами, кількість ворожих диверсійно-розвідувальних груп не зменшується. Зокрема, найбільш активно ворог застосовує своїх диверсантів саме у межах Сумської області.
Демченко розповів, що викривалися спроби заходу ворожих груп ДРГ на Харківщині, існує загроза для Чернігівщини, проте останнім часом ДПСУ не фіксувала таких дій ворога.
Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що до ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.
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Тобто після авантюри "курск наш"
Не треба було виганяти овоча - не втратили б Крим.
Чуваки, всьо чотко ©
Захищати Україну, вони ж клялися, на посадах??
З зеленим лайном Україну жде ганебна поразка.