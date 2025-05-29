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Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російські окупанти накопичили достатню кількість сил та засобів у межах Курської області та можуть здійснити спробу атаки по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ворог дійсно має велику кількість сил та засобів, це стосується і особового складу, і техніки в межах Курської області", - поінформував він.

Речник зазначив, що Росія почала накопичувати війська з того моменту, як армія РФ намагалась витіснити Сили оборони з Курської області 

"Періодично бачимо зміну кількості, але ворог має достатньо сил на цьому напрямку, щоб здійснювати певні дії щодо нашого кордону, аби створити спробу атаки по території України", - каже Демченко.

Водночас за його словами, кількість ворожих диверсійно-розвідувальних груп не зменшується. Зокрема, найбільш активно ворог застосовує своїх диверсантів саме у межах Сумської області.

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Демченко розповів, що викривалися спроби заходу ворожих груп ДРГ на Харківщині, існує загроза для Чернігівщини, проте останнім часом ДПСУ не фіксувала таких дій ворога.

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що до ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Сумська область (3820) наступ (234)


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Топ коментарі
+8
А куди дівалися наші найкращі бригади, яких Зекленський направив в Курську область із самою новою технікою, яку нам надали партнери?
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29.05.2025 11:20
+6
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29.05.2025 10:45
+4
Щось не так.Кацап Сирський доповідав про розгром угрупування,що готувалося для наступу на сумщину,чи я щось пропустив?І нелох кричав про успіхи кацапа сирка.
З зеленим лайном Україну жде ганебна поразка.
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29.05.2025 11:37
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29.05.2025 10:45 Відповісти
А куди дівалися наші найкращі бригади, яких Зекленський направив в Курську область із самою новою технікою, яку нам надали партнери?
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29.05.2025 11:20 Відповісти
Речник зазначив, що Росія почала накопичувати війська з того моменту, як армія РФ намагалась витіснити Сили оборони з Курської області Джерело: https://censor.net/ua/n3554980
Тобто після авантюри "курск наш"
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29.05.2025 11:22 Відповісти
Не треба було підривати кримський міст - не отримали б обстрілів енергетики взимку.
Не треба було виганяти овоча - не втратили б Крим.
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29.05.2025 11:41 Відповісти
Чого, як це втратили Крим? Буданов вже задовбався там каву пити.
Чуваки, всьо чотко ©
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29.05.2025 12:14 Відповісти
У нас таких сил там немає щоб розуміли ситуацію
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29.05.2025 11:24 Відповісти
ще повідомте гавнокомандуючого
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29.05.2025 11:26 Відповісти
Красиво уволился командир или кто с 47 бригады, понял что за позор ждёт там
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29.05.2025 11:29 Відповісти
Мабуть, їх завчасно знищать, оті резніков і баканов, з своїми замами та батальйоном обслуговуючих осіб!?!?
Захищати Україну, вони ж клялися, на посадах??
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29.05.2025 11:30 Відповісти
Так вони вже в Сумській обл.
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29.05.2025 11:35 Відповісти
це ж добре що курська операція виконала своє завдання
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29.05.2025 11:37 Відповісти
Козел Сирський там знищив техніку і підготовлених людей.
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29.05.2025 11:38 Відповісти
я думаю,що рахунки поповнились за заслуги у слуг і їхньго карманного Сирського
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29.05.2025 11:40 Відповісти
Щось не так.Кацап Сирський доповідав про розгром угрупування,що готувалося для наступу на сумщину,чи я щось пропустив?І нелох кричав про успіхи кацапа сирка.
З зеленим лайном Україну жде ганебна поразка.
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29.05.2025 11:37 Відповісти
Що значить "здійснити СПРОБУ наступу"? Ви що там, у Прикордонслужбі, досі не знаєте, що за останні декілька діб рашисти істотно просунулися на території Сумської області, захопили і контролюють вже біля 100 кв. км. її території і продовжують свій наступ вздовж траси Суджа- Суми?
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29.05.2025 11:45 Відповісти
Вони ж з Києва пишуть,звідти видніше.
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29.05.2025 11:46 Відповісти
Все силы брошены на охрану западных рубежей, чтобы никто не ушел необилеченным
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29.05.2025 11:49 Відповісти
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29.05.2025 11:49 Відповісти
 
 