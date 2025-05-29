Ситуація на Сумщині залишається складною, але контрольованою, - ОВА

Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка в Сумській області залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров зазначив, що противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

"Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам. Щиро дякуємо кожному захиснику та захисниці за їхню відвагу! Щоб посилити захист громадян і територій, спільно з військовими ми реалізуємо комплекс заходів для ефективної протидії ворогу. Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням – реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження", - написав він.

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Водночас він закликав мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. За останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти накопичили достатню кількість сил та засобів у межах Курської області та можуть здійснити спробу атаки по території України.

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