УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10443 відвідувача онлайн
Новини Наступ РФ на Сумщину Бої на Сумщині
1 987 19

Ситуація на Сумщині залишається складною, але контрольованою, - ОВА

Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Новосілки, Водолагів, у Локні та Біловодах

Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка в Сумській області залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров зазначив, що противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися.

"Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність, однак наші Сили оборони тримають стрій. Збройні Сили України, прикордонники, нацгвардійці та всі складові сил оборони героїчно дають відсіч окупантам. Щиро дякуємо кожному захиснику та захисниці за їхню відвагу! Щоб посилити захист громадян і територій, спільно з військовими ми реалізуємо комплекс заходів для ефективної протидії ворогу. Я особисто 24/7 на зв’язку з військовим командуванням – реагуємо на всі зміни в обстановці оперативно та злагоджено. Діємо на випередження", - написав він.

Читайте: Росія, схоже, розпочала новий наступ в Україні на тлі мирних переговорів, - The New York Times

Водночас він закликав мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. За останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти накопичили достатню кількість сил та засобів у межах Курської області та можуть здійснити спробу атаки по території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися на Сумщині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Сумська область (3820) бойові дії (4020) війна в Україні (4561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Зрозуміло.Потрібно бути готовим покинути місце проживання
показати весь коментар
29.05.2025 21:43
+8
В перекладі на людську мову-"повна дупа"
показати весь коментар
29.05.2025 21:51
+5
Складність ускладнюється контрольовано Зеленою владою.
показати весь коментар
29.05.2025 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Складність ускладнюється контрольовано Зеленою владою.
показати весь коментар
29.05.2025 21:40 Відповісти
Зрозуміло.Потрібно бути готовим покинути місце проживання
показати весь коментар
29.05.2025 21:43 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
29.05.2025 22:11 Відповісти
Все ясно, "контрольовано", згідно домовленого плану та в затверджені терміни, зелені покидьки здають Сумську область пуйлу, по договорняку.
показати весь коментар
29.05.2025 21:49 Відповісти
В перекладі на людську мову-"повна дупа"
показати весь коментар
29.05.2025 21:51 Відповісти
Схоже що так ...
показати весь коментар
29.05.2025 21:58 Відповісти
Нагадує мантри лунатіка Резнікова, котрого геній (на рівні шизофрєнії) Зеленській посадив на Міністра оборони. "Я нє наблюдаю прізнакав вторженія".
показати весь коментар
29.05.2025 21:55 Відповісти
Риторичне запитання - хто понесе відповідальність за непрекриті тили нашого курського угрупування ?
показати весь коментар
29.05.2025 22:02 Відповісти
Трамп, Мерц, західні союзники, ретроградний Меркурій, на крайняк Порошенко. Але не тупорилий шут в ролі президента
показати весь коментар
29.05.2025 22:14 Відповісти
Пора би вже на місце сирського поставити Драпатого.
показати весь коментар
29.05.2025 22:03 Відповісти
Починали за здравіє - заходять одинокі диверсійні групи - ми їм даєм по зубах - тепер допис звучить за упокій
показати весь коментар
29.05.2025 22:07 Відповісти
Пiд час планування вторгнення на курщину програвався варiант вiдповiдних дiй з боку нарабсеi? До речi, Залужний - наш президент був проти нашого вторгнення, бо не мали сил утримати заграбастане... А стiльки новоi технiки так i не дiйшло до схiдного фронту - все на курщинi пощезло.
показати весь коментар
29.05.2025 22:08 Відповісти
Аби потім не було подібних заяв

показати весь коментар
29.05.2025 22:09 Відповісти
Слово в слово, як про ситуацію в Курській області, після геніальної курської операції
показати весь коментар
29.05.2025 22:12 Відповісти
Тобто ні про який Уряд Національного Порятунку України, повернення команди В.Ф.Залужного і залучення фахових політиків мова не йдеться.
показати весь коментар
29.05.2025 22:17 Відповісти
Схоже, що напад на курщину - це i е оманський договорняк, по видовженню та виснаженню фронту.
показати весь коментар
29.05.2025 22:22 Відповісти
Це у першу чергу результат катастрофи 21.04.2019.
А все що зараз, це її етапи розвитку.
показати весь коментар
29.05.2025 22:37 Відповісти
Країною керує нарік-зрадник.Є ще дураки,котрі надіються на краще??***,у мене для вас херові новини-повний *******
показати весь коментар
29.05.2025 22:29 Відповісти
"Обстановка залишається складною, але контрольованою". От, цього формулювання від ЗЕ-команди, я боюсь більш за все.
показати весь коментар
29.05.2025 22:41 Відповісти
 
 