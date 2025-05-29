Росія, схоже, розпочала новий наступ в Україні на тлі мирних переговорів, - The New York Times
Подвійна кампанія РФ з посилення фронтових атак і бомбардувань українських міст ще більше зменшила перспективи припинення бойових дій. На тлі початку нових мирних переговорів з Україною Москва, схоже, розпочала масштабний літній наступ.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
"Після поступових успіхів протягом декількох місяців, російські війська просуваються на українських полях битв найшвидшими темпами цього року. Вони обстрілюють українські міста одними з найбільших за всю війну ударами з безпілотників і ракет. Вони навіть відкрили ще один фронт на півночі України. Літній наступ Кремля, схоже, розпочався", - йдеться у матеріалі.
За даними аналітиків DeepState, щоденне просування ворога сягнуло в середньому 14 км² — удвічі більше, ніж у квітні.
Основний тиск припав на Донецьку область, де росіяни прорвали українську оборону між Покровськом і Торецьком і просуваються до останніх логістичних вузлів ЗСУ в регіоні, пише видання.
Також Росія почала наступ у Сумській області, що відповідає заяві російського диктатора Володимира Путіна, озвученій 23 травня, — створити "буферну зону" на кордоні Курської та Бєлгородської областей.
Попри деякі локальні успіхи на полі бою, темпи просування Росії залишаються повільними, і мало хто з аналітиків очікує, що цього літа вона здобуде вирішальну перемогу, яка переверне хід війни, зазначає NYT.
Журналісти зауважують, що взимку Росія активно накопичувала техніку, вдосконалювала комунікацію та модернізувала ударні дрони.
До Харківської області стягнули угруповання чисельністю близько 50 тисяч осіб, включно з підрозділами Повітряно-десантних військ. Це відбулося на тлі заяв російської делегації на переговорах у Стамбулі про намір захопити ще дві українські області.
Хоча аналітики сумніваються, що РФ має ресурси для окупації всієї прикордонної зони, вторгнення на Сумщину вже змусило Україну перекидати туди тисячі військових.
Аналітики вважають, що Росія застосовує комбіновані удари дронами та ракетами, щоб перевантажити українську систему ППО, виснажити населення та послабити промисловий потенціал країни.
Крім того, як пише NYT, РФ оновила двигуни в дронах Shahed, що зробило їх швидшими та потужнішими, а отже їх стало важче знешкодити.
"Деякі західні аналітики кажуть, що Путін, можливо, використовує сезон сухої погоди, найбільш сприятливий для наступальних операцій, щоб максимізувати свою переговорну силу, перш ніж надавати більшої ваги мирним переговорам пізніше цього року. Вони стверджують, що для Росії, яка мала перевагу на полі бою протягом більшої частини останніх двох років, було б раціонально використовувати військовий тиск як важіль впливу в будь-яких переговорах", - додає видання.
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Три роки парашники висували максималістські вимоги, а тут бац, і кілька ганебних дзвінків трампа і кілька поїздок віткофа змусили б парашу піти на мир?
https://youtu.be/ekVbcPG3R_I?si=V59V0DbMLZ-LlBBf
ЛИКВИДИРОВАН МАРИУПОЛЬСКИЙ МЯСНИК. Российского майора взорвали в Ставрополе!
А куди поділися ті , хто був задіяний в курській операції ...?
ми ж в очко заглядаємо.
сирський на ставках цифрами навалює.
не до оборони!
а, зе!лідар готовий будь як, будь де, будь що!
сибіга так і сказав.