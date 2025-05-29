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Новини Мирні перемовини Російські війська готують новий наступ
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Росія, схоже, розпочала новий наступ в Україні на тлі мирних переговорів, - The New York Times

Новий наступ РФ: NYT розібрало цілі Росії на тлі мирних переговорів

Подвійна кампанія РФ з посилення фронтових атак і бомбардувань українських міст ще більше зменшила перспективи припинення бойових дій. На тлі початку нових мирних переговорів з Україною Москва, схоже, розпочала масштабний літній наступ.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

"Після поступових успіхів протягом декількох місяців, російські війська просуваються на українських полях битв найшвидшими темпами цього року. Вони обстрілюють українські міста одними з найбільших за всю війну ударами з безпілотників і ракет. Вони навіть відкрили ще один фронт на півночі України. Літній наступ Кремля, схоже, розпочався", - йдеться у матеріалі.

За даними аналітиків DeepState, щоденне просування ворога сягнуло в середньому 14 км² — удвічі більше, ніж у квітні.

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Основний тиск припав на Донецьку область, де росіяни прорвали українську оборону між Покровськом і Торецьком і просуваються до останніх логістичних вузлів ЗСУ в регіоні, пише видання.

Також Росія почала наступ у Сумській області, що відповідає заяві російського диктатора Володимира Путіна, озвученій 23 травня, — створити "буферну зону" на кордоні Курської та Бєлгородської областей.

Попри деякі локальні успіхи на полі бою, темпи просування Росії залишаються повільними, і мало хто з аналітиків очікує, що цього літа вона здобуде вирішальну перемогу, яка переверне хід війни, зазначає NYT.

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Журналісти зауважують, що взимку Росія активно накопичувала техніку, вдосконалювала комунікацію та модернізувала ударні дрони.

До Харківської області стягнули угруповання чисельністю близько 50 тисяч осіб, включно з підрозділами Повітряно-десантних військ. Це відбулося на тлі заяв російської делегації на переговорах у Стамбулі про намір захопити ще дві українські області.

Хоча аналітики сумніваються, що РФ має ресурси для окупації всієї прикордонної зони, вторгнення на Сумщину вже змусило Україну перекидати туди тисячі військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не передаватиме США своє бачення щодо припинення вогню в Україні, - МЗС РФ

Аналітики вважають, що Росія застосовує комбіновані удари дронами та ракетами, щоб перевантажити українську систему ППО, виснажити населення та послабити промисловий потенціал країни.

Крім того, як пише NYT, РФ оновила двигуни в дронах Shahed, що зробило їх швидшими та потужнішими, а отже їх стало важче знешкодити.

"Деякі західні аналітики кажуть, що Путін, можливо, використовує сезон сухої погоди, найбільш сприятливий для наступальних операцій, щоб максимізувати свою переговорну силу, перш ніж надавати більшої ваги мирним переговорам пізніше цього року. Вони стверджують, що для Росії, яка мала перевагу на полі бою протягом більшої частини останніх двох років, було б раціонально використовувати військовий тиск як важіль впливу в будь-яких переговорах", - додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія накопичує війська на кордоні Харківщини, - Sky News

Автор: 

Сумська область (3820) Донецька область (8744) переговори з Росією (1244) наступ (236) війна в Україні (4561)


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Топ коментарі
+7
Джохар Дудаєв вас попереджав що рашисти це підлий народ і переговори вони запрошують тільки щоб зібратися з силами і ударити в спину. Те ж саме буде і з мирною угодою яку рашисти використають для підготовки до ще більшого наступу
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29.05.2025 18:48
+6
а що, хтось вірив що параша збирається зупинятись? Ми ж не в американському кіно ніби.

Три роки парашники висували максималістські вимоги, а тут бац, і кілька ганебних дзвінків трампа і кілька поїздок віткофа змусили б парашу піти на мир?
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29.05.2025 18:39
+4
Вже навіть в The New York Times запідозрили. А Зельоні вчергове "Не бачать групування, і загрози".
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29.05.2025 18:42
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а що, хтось вірив що параша збирається зупинятись? Ми ж не в американському кіно ніби.

Три роки парашники висували максималістські вимоги, а тут бац, і кілька ганебних дзвінків трампа і кілька поїздок віткофа змусили б парашу піти на мир?
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29.05.2025 18:39 Відповісти
Нелюдя, которий віддавав накази про бомбардування Маріуполя таки грохнули. Це мерзоті за Драмтеатр,зп невинних діток.
https://youtu.be/ekVbcPG3R_I?si=V59V0DbMLZ-LlBBf
ЛИКВИДИРОВАН МАРИУПОЛЬСКИЙ МЯСНИК. Российского майора взорвали в Ставрополе!
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29.05.2025 18:39 Відповісти
І на цьому тлі йолопи з депутатського корпусу серйозно розглядають можливість виїзду з України молоді 23-24 років ??? Ви там зовсім подуріли???
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29.05.2025 18:40 Відповісти
Ага . - краща мотивація захищати країну - це заградотряди на західних кордонах . Нічого іншого зе команда запропонувати народу не може ...
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29.05.2025 19:00 Відповісти
Вже навіть в The New York Times запідозрили. А Зельоні вчергове "Не бачать групування, і загрози".
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29.05.2025 18:42 Відповісти
вИПУСКАЙТЕ Трампа! - він обіцяв загнати пуйло в стійло
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29.05.2025 18:45 Відповісти
Джохар Дудаєв вас попереджав що рашисти це підлий народ і переговори вони запрошують тільки щоб зібратися з силами і ударити в спину. Те ж саме буде і з мирною угодою яку рашисти використають для підготовки до ще більшого наступу
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29.05.2025 18:48 Відповісти
вторгнення на Сумщину вже змусило Україну перекидати туди тисячі військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3555091
А куди поділися ті , хто був задіяний в курській операції ...?
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29.05.2025 18:53 Відповісти
тому що, це несподівано для нас.
ми ж в очко заглядаємо.
сирський на ставках цифрами навалює.
не до оборони!
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29.05.2025 19:03 Відповісти
Непатріотичні речі таваріщ пишете - вам же доводили до відома - що гєніально СРАТЕгічно продумана курська офензива виконала всі поставлені завдання ... То мабуть перекинули на іншу частину фронту, для підготвки іншої не менш геніяльної операції...
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29.05.2025 19:03 Відповісти
отакої....
а, зе!лідар готовий будь як, будь де, будь що!
сибіга так і сказав.
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29.05.2025 19:01 Відповісти
Хто нiбудь, скажiть це Сибиги з Умеровим.
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29.05.2025 19:06 Відповісти
... на тлі кіздежа підхвуйловника трампона, - The New York Times
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29.05.2025 19:31 Відповісти
 
 