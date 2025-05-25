РФ готується до нового наступу, під загрозою Харківська, Сумська та Дніпропетровська області, - Bild

Російський диктатор Володимир Путін вже хоче сім українських областей замість чотирьох. Відмова президента США Дональда Трампа від участі в переговорах лише заохочує Кремль для подальшої агресії проти України.

Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін ніколи не мав наміру укладати перемир'я. Він використовує дискусії для того, щоб створити воєнні реалії на місцях. Навіть під час псевдомирних переговорів із Трампом, Путін у червні планував здійснити новий наступ, який зараз починається", - цитує видання колишнього радника Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.

Він припускає, що РФ спробує спробує просунутися у Сумську, Харківську та Дніпропетровську області.

"Росія спробує просунутися в Сумській, Харківській і Дніпропетровській області, щоб, крім чотирьох формально "анексованих" регіонів, створити нові проблеми для переговорів", - каже він.

Нагадаємо, що розвідка США повідомляла, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України і впевнений, що зможе здобути остаточну перемогу.

Читайте також: Путін вірить у перемогу РФ над Україною і готовий воювати щонайменше впродовж 2025 року, - розвідка США