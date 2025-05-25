РФ готовится к новому наступлению, под угрозой Харьковская, Сумская и Днепропетровская области, - Bild
Российский диктатор Владимир Путин уже хочет семь украинских областей вместо четырех. Отказ президента США Дональда Трампа от участия в переговорах лишь поощряет Кремль для дальнейшей агрессии против Украины.
Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин никогда не намеревался заключать перемирие. Он использует дискуссии для того, чтобы создать военные реалии на местах. Даже во время псевдомирных переговоров с Трампом, Путин в июне планировал осуществить новое наступление, которое сейчас начинается", - цитирует издание бывшего советника Министерства обороны Германии Нико Ланге.
Он предполагает, что РФ попытается продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.
"Россия попытается продвинуться в Сумской, Харьковской и Днепропетровской области, чтобы, кроме четырех формально "аннексированных" регионов, создать новые проблемы для переговоров", - говорит он.
Напомним, что разведка США сообщала, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не изменил своих целей в войне против Украины и уверен, что сможет одержать окончательную победу.
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але такі панічні розмови західних мас-медіа корисні для України - більшою буде підтримка
.
Ну можно подождать еще, будут "Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Сумская, Днепровская и Харьковская".
И всё бы ничего, но кроме областей Украина теряет еще и жизни украинцев. Впрочем тебе не понять, ты ж боевой пенсионер на тактическом диване.
Проблема в том, что украинские кладбища уже сплошь и рядом в флажках, и все расширяются и расширяются. Мобилизация все ужесточается и ужесточается.
При этом пофигу что там у орков (хотя вчера американская разведка сказала что все это чес, и дохлых орков у них за все время 170 тысяч), их много.
Когда орки начнут дохнуть ... а с чего бы это им начать дохнуть? Союзники вступили в войну? Стали забрасывать нас таким количеством оружия, чтобы выйти с орками хотя бы в паритет? Мы создали процветающую экономику? У нас стало больше профессиональных воинов на фронте?
Вера - это конечно хорошо. Но реальность неумолима.
Да ты садист ... За что ты желаешь смерти Украине?
так, українські Воїни теж гинуть, але не в м'ясних атаках, а в організованій обороні.
коли закінчиться війна світ знову побачить втрати кацапів один до п'яти, як у Другу світову.
інакше як " бабы еще нарожают" кацапи воювати не вміють, починаючи з івашки грозного.
Проти Європи.
@ (в перекладі):
Скільки реально може воювати рашистська окупаційна армія (РОА)?
"Председатель союза писателей" назвав цифру 21 рік. Хм... Що ж, розбираємось.
За даними ресурсу "Military Balans 2025" за 2023-24 рік ворожий військово-промисловий комплекс (ВПК) наростив обсяги виробництва та відновлення техніки, фактично довівши частину з них до довоєнної (2021-го року) кількості.
Показники більш ніж серйозні і здавалося б ***** настав час тріумфувати. Але "диявол", як то кажуть, завжди криється в деталях.
Перша "деталь" - кількість особового складу.
Мобілізація та щомісячний "рекрутинг" дав можливість ворогу збільшити чисельність "м'яса" на 65% порівняно з довоєнним рівнем, навіть не дивлячись на величезні втрати у наступальних боях.
Основа зростання - так звані "маршові батальйони". Тобто, батальйони без арти і броньованої техніки.
Примітно у цьому контексті, що великі втрати морської піхоти призвели до того, що ворожий генштаб "забив" на цей рід військ і не став відновлювати його боєздатність.
"Переможні реляції" командування РОА про комплектування військ у довоєнних кількостях розбиваються об поточне співвідношення техніки (арта та бойові броньовані машини - ББМ) до поточної кількості особового складу.
Тож, РОА зараз фактично воює двома арміями:
- перша - регулярна армія, що повністю оснащена технікою;
- друга - армія свіженабраних за контрактом і мобілізованих ("мобіків"), як безперервно ротовані "штрафні батальйони", які за підтримки регулярних сил кидаються в незліченні штурми.
Склад "армії мобіків" оновлюється на 100% за рік. Техніки вони не мають. Зовсім.
Втім, і регулярна армія вже рік як воює з "тотальним дефіцитом " ББМ. Але при цьому активно наступає. Тому цей фактор для РОА вже не є настільки важливим. А що важливо?
А важливо те, що дозволяє РОА просуватися - снаряди, бомби, дрони, "м'ясо".
З особовим складом у РОА поки проблем умовно немає. 30 тисяч втрачають - 30 тисяч набирають.
Снаряди та засоби їх відстрілу - основний фактор ураження РОА. Бомби та дрони - допоміжний фактор (див. інфографіку нижче).
Тому ЗСУ правильно розставили пріоритети у знищенні військового потенціалу противника, зробивши наголос на знищенні його важкої арти та мінометів.
За три роки було знищено 50% артилерійського потенціалу супротивника. РОА вибрала зі складів все "ліквідне", що не вимагає часу на відновлення, залишивши зараз на складах "найважчі взірці".
Склади арти дуже швидко спорожніли через те, що промисловість ворога "з нуля" практично нічого не виробляє, а знос стволів та активна контрбатарейна боротьба ЗСУ вимагає від промисловості темпів від 300 стволів на місяць.
Проте, ВПК ворога "підтягнув" танки:
Уралвагон працює у надзвичайному режимі.
Тут або швидке відновлення Т-72 (накинули динамічний захист та й поїхали) або довге, болісне виробництво Т-90М. "Проміжні варіанти" не розглядаються. Бо не технологічно.
Омсктрансмаш в основному "пиляє" Т-80БВМ. А от прості Т-80 одразу зі складів прямують на фронт.
І тут "диявол" - у залишку запасів. Схоже, все ліквідне вже вибрали.
ББМ - усьо.
Ніколи більше на поточній війні РОА не відновить потенціал ББМ. Вони вже не розглядають такої потреби.
Лише підніжні засоби. Все, що здатне рухатися. Для доставки "м'яса" до ЛБЗ і цього достатньо.
ББМ розглядаються як засіб в обороні чи якійсь поліцейській місії.
Загальна укомплектованість підрозділів РОА за фактом зросла. І на даний момент генштаб супротивника намагається активно розігрувати цей козир на низціі ділянок фронту, концентруючи особовий склад, арту, танки на потрібних напрямках, перекидаючи "регулярну армію" на допомогу атакуючому "м'ясу".
Коли ж настане "кінець" РОА?
ЗСУ за фактом знищують від 30 до 80% штатної довоєнної кількості техніки на рік. На складах залишилося (без урахування неліквідів) трохи більше одного штатного довоєнного комплекту. Тобто. суто математично. за існуючих темпів втрат, РОА зможе провоювати поточним та запасним комплектами техніки в "нуль" ще 1, максимум 1,5 роки.
Тож, кінець рашистської окупаційної армії закладено у знищенні та/або суттєвому зниженні ефективності чинників ураження та ресурсу, якими вона володіє.
Перше - арта , якої залишилося ще на 1 рік війни. Виробляти в потрібній кількості ВПК ворога її не може. Тут вони досягли піку у виробництві цієї техніки - динаміка Валового внутрішнього продукту (ВВП) - 0%.
Щоб зараз щось наростити, пітьмі потрібне стрімке капітальне будівництво (спорудження нових заводів і виробничих ліній). Інакше "10 токарів" на "9 верстатів" вже не натягнеш.
Друге - особовий склад.
Тут завдання - не дати можливості ворогу нарощувати кількість його маршових батальйонів переважаючим знищенням нових поступлень на фронт.
Третє - необхідно кардинально вирішувати проблему з КАБами і дронами (особливо на оптоволокні), щоб взагалі обнулити їх ефективність.
Натомість, нам потрібні арта, радари, дрони, снаряди, ракети тощо.
Коротше, ворог зараз не дасть "домовлятися", та й не настав ще час для цього, як би важко це не звучало.
... Світло наприкінці тунелю вже видно."
так званим нашим союзникам
стати чи військами ООН, чи НАТО, чи тією " коліцією сміливих" на межах цих областей
і це потрібно було зробити ще 11 років тому ....
навіть на рівні європейського бюрократизму
11 років - ЦЕ ВЖЕ ЗАНАДТО ДОВГО
також 11 років тому потрібно було вбити цього пуйла.
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Василь Воробець відповів на ваш коментар в теміПро сприйняття суворої реальності
Будьте обережні,всі хто говорять правду,помирають не від старості.Все точнісінько так як Ви сказали....
24.05.2025 22:50 Відкрити на форумі Мені подобається
Василь Воробець сподобався ваш коментар в теміПро сприйняття суворої реальності
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року. "Путін розглядає війну в Україні як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка визначить місце Росії у світі, утримання диктатора при владі та його історичну спадщину. Він залишається впевненим в остаточній перемозі Росії в Україні та готовий використовувати військову силу щонайменше до кінця 2025 року", - сказано у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготованому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.
У ньому також наголошується, що Путін залишається непохитним у своїй вимозі, щоб Україні було назавжди заборонено вступати до НАТО, наполягаючи, щоб Київ вивів усі свої сили з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у відомстві вважають, що Росія "майже напевно" прагне уникнути прямого конфлікту з НАТО, оскільки, за її оцінкою, не може виграти у конвенційному військовому протистоянні з Альянсом. "Кремль, попри все, залишається повністю здатним використовувати асиметричні можливості проти Сполучених Штатів та союзників, включаючи кібер- та інформаційні кампанії, і зрештою становить екзистенційну загрозу завдяки своїм стратегічним ядерним силам, які можуть вразити всю територію США", - наголосили в американській розвідці.
У звіті також зазначається, що війна проти України є частиною ширшої стратегії російського диктатора з повернення престижу та глобального впливу, які, на його думку, Росія втратила після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, та здійснення контролю над колишніми радянськими республіками.
Також повідомляється, що цілями Путіна є "подальший розділ України" та контроль над чисельністю Збройних Сил. "За відсутності переговорного врегулювання або, як варіант, потужної західної допомоги, перспективи на полі бою, ймовірно, продовжуватимуть повільно змінюватися на користь Росії у 2025 році, хоча російські здобутки на полі бою сповільнюються і супроводжуються великими втратами особового складу та техніки", - прогнозує розвідка США.
Втрати російських окупантів у війні проти України оцінюються у щонайменше 10 000 наземних бойових машин, включаючи понад 3000 танків, а також майже 250 літаків і гелікоптерів, і понад 10 військово-морських суден. Втрати особового складу російської армії за час війни проти України оцінюються у 700 тисяч, в тому числі загиблих - близько 170 тисяч.
Розвідка США вважає, що Росія протягом 2025 року, імовірно, продовжить реалізовувати свою стратегію, що полягає у намаганні виснажити Україну та знизити її здатність і волю до опору, що, за розрахунками окупантів, дозволить нав'язувати бажані їм умови в будь-якому майбутньому переговорному врегулюванні.
У звіті повідомляється, що у 2025 році Росія планує витратити щонайменше 150 мільярдів доларів на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, що на 19 відсотків більше, ніж у 2024 році з урахуванням інфляції, і становитиме приблизно 40 відсотків федерального бюджету. "Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби в наступальних та оборонних операціях, щоб порушити зв'язок та наведення озброєння України. Росія розробляє засоби радіоелектронної боротьби спеціально для того, щоб протидіяти технологіям, що постачаються з Заходу. Крім того, використання Росією безпілотних літальних апаратів у конфлікті різко розширилося, оскільки ці системи виявилися економічно ефективними інструментами для виявлення рухів противника, надання допомоги в наведенні артилерії та проведення ударів на ближній та дальній відстані", - резюмували розвідники.