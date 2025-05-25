РФ готовится к новому наступлению, под угрозой Харьковская, Сумская и Днепропетровская области, - Bild

Российский диктатор Владимир Путин уже хочет семь украинских областей вместо четырех. Отказ президента США Дональда Трампа от участия в переговорах лишь поощряет Кремль для дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин никогда не намеревался заключать перемирие. Он использует дискуссии для того, чтобы создать военные реалии на местах. Даже во время псевдомирных переговоров с Трампом, Путин в июне планировал осуществить новое наступление, которое сейчас начинается", - цитирует издание бывшего советника Министерства обороны Германии Нико Ланге.

Он предполагает, что РФ попытается продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

"Россия попытается продвинуться в Сумской, Харьковской и Днепропетровской области, чтобы, кроме четырех формально "аннексированных" регионов, создать новые проблемы для переговоров", - говорит он.

Напомним, что разведка США сообщала, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не изменил своих целей в войне против Украины и уверен, что сможет одержать окончательную победу.

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