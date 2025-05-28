Росія не передаватиме США своє бачення щодо припинення вогню в Україні, - МЗС РФ

Російська Федерація не передаватиме документ зі своїм баченням припинення війни США.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Нам невідомо, що і кому передала українська сторона", – прокоментувала Захарова слова спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога, який в ефірі "Fox News" заявив, що отримав від Києва список умов мирної угоди і тепер чекає на аналогічний документ від російської сторони.

За словами Захарової, РФ обміняється відповідними документами з Україною без жодних посередників.

"Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Ми домовилися, що кожна сторона - Росія і Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді. Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було", – заявила представниця МЗС РФ.

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Нагадаємо, 28 травня міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.