Росія не передаватиме США своє бачення щодо припинення вогню в Україні, - МЗС РФ
Російська Федерація не передаватиме документ зі своїм баченням припинення війни США.
Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Нам невідомо, що і кому передала українська сторона", – прокоментувала Захарова слова спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога, який в ефірі "Fox News" заявив, що отримав від Києва список умов мирної угоди і тепер чекає на аналогічний документ від російської сторони.
За словами Захарової, РФ обміняється відповідними документами з Україною без жодних посередників.
"Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Ми домовилися, що кожна сторона - Росія і Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді. Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було", – заявила представниця МЗС РФ.
Нагадаємо, 28 травня міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.
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дипломатія це мистецтво заводити друзів, а не наживати ворогів
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Допустим алкоголичка права, и они действительно договорились о прямом диалоге без посредников.
Тогда криворожско-рагульная дипломатия в очередной раз показала себя а) объектной, ведомой; б) недоговороспособной. И тогда шахедно-ракетные атаки продолжатся, смерти украинцев продолжатся, а уйло в очередной раз высрет требования о выборах, чтобы договариваться с кем-то более адекватными, чем клоуны из 95-го квартала.
Ты рад? Я например нет.
Рузьге!
Тащємта, Америці нах не всралося ваше хробачення!
у трампона є ще два тижні
щоби благати хвуйла!!!
-а трампон в чумє ждьот рассветааааа...