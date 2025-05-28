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Новини Мирні перемовини Переговори про припинення вогню
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Росія не передаватиме США своє бачення щодо припинення вогню в Україні, - МЗС РФ

захарова

Російська Федерація не передаватиме документ зі своїм баченням припинення війни США.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Нам невідомо, що і кому передала українська сторона", – прокоментувала Захарова слова спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлога, який в ефірі "Fox News" заявив, що отримав від Києва список умов мирної угоди і тепер чекає на аналогічний документ від російської сторони.

За словами Захарової, РФ обміняється відповідними документами з Україною без жодних посередників.

"Наша делегація виходить із домовленості, досягнутої 16 травня під час прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі. Ми домовилися, що кожна сторона - Росія і Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді. Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було", – заявила представниця МЗС РФ.

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Нагадаємо, 28 травня міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Автор: 

МЗС рф (964) США (23310) переговори з Росією (1235) Келлог Кіт (147)


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Топ коментарі
+11
У кого еще будут сомнения по поводу желания прекратить огонь и заключить мир руснявыми?? Рыжий ааауууу, тебя не за нос водят, тебе **** по губах водят!!!
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29.05.2025 00:00
+4
Тримай рудий нарцис стусана.
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28.05.2025 23:57
+4
Краснов все стерпнить
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29.05.2025 00:00
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Тримай рудий нарцис стусана.
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28.05.2025 23:57 Відповісти
"відповідь неправільна...."

дипломатія це мистецтво заводити друзів, а не наживати ворогів

.
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29.05.2025 00:06 Відповісти
У кого еще будут сомнения по поводу желания прекратить огонь и заключить мир руснявыми?? Рыжий ааауууу, тебя не за нос водят, тебе **** по губах водят!!!
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29.05.2025 00:00 Відповісти
Что именно у тебя вызвало вопросы?

Допустим алкоголичка права, и они действительно договорились о прямом диалоге без посредников.

Тогда криворожско-рагульная дипломатия в очередной раз показала себя а) объектной, ведомой; б) недоговороспособной. И тогда шахедно-ракетные атаки продолжатся, смерти украинцев продолжатся, а уйло в очередной раз высрет требования о выборах, чтобы договариваться с кем-то более адекватными, чем клоуны из 95-го квартала.

Ты рад? Я например нет.
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29.05.2025 00:36 Відповісти
кацап "віталя"-злився.
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29.05.2025 01:33 Відповісти
Краснов все стерпнить
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29.05.2025 00:00 Відповісти
Ахахахах
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29.05.2025 00:02 Відповісти
Росія не передаватиме США своє бачення

Рузьге!
Тащємта, Америці нах не всралося ваше хробачення!
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29.05.2025 00:28 Відповісти
Яке ж це бачення, для США, коли це повномасштабна війна прутіна з оточенням, проти Мирної України з 2014 року!?!?
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29.05.2025 01:01 Відповісти
Виродки бояться
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29.05.2025 01:04 Відповісти
ну от і добре , а трамп казав шо почекає два тижня ,шоб взнати ,чи він ідіот🤠 ...а тут і чекати не треба, ху* ло відповів швіденько ...але враховуючи тактичний кремлівський звіздеж ,то завтра косорила машка ,скаже шо вони шось будуть пропонувати ,але не на цьому тижні ...
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29.05.2025 01:05 Відповісти
Вы стоите за спиной западных решений и каждый раз вываливается ведро грязи из ваших рук в сторону америки а потом смотрите, и требуете зашчиты этих " подонков " американцев..... от .... русских.
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29.05.2025 02:32 Відповісти
Послала Трампа, а пальця не правильного показує. Не зрозуміє. Буде ще два тижні чекати.
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29.05.2025 02:54 Відповісти
Пуйло такого насочинял , что потом забоялся предлагать США
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29.05.2025 03:16 Відповісти
ай молодці!!!
у трампона є ще два тижні
щоби благати хвуйла!!!
-а трампон в чумє ждьот рассветааааа...
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29.05.2025 03:26 Відповісти
 
 