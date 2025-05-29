Россия не будет передавать США свое видение прекращения огня в Украине, - МИД РФ
Российская Федерация не будет передавать документ со своим видением прекращения войны США.
Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона", - прокомментировала Захарова слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который в эфире "Fox News" заявил, что получил от Киева список условий мирного соглашения и теперь ждет аналогичный документ от российской стороны.
По словам Захаровой, РФ обменивается соответствующими документами с Украиной без всяких посредников.
"Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая во время прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы договорились, что каждая сторона - Россия и Украина - подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", - заявила представитель МИД РФ.
Напомним, 28 мая министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины относительно прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дипломатія це мистецтво заводити друзів, а не наживати ворогів
.
Допустим алкоголичка права, и они действительно договорились о прямом диалоге без посредников.
Тогда криворожско-рагульная дипломатия в очередной раз показала себя а) объектной, ведомой; б) недоговороспособной. И тогда шахедно-ракетные атаки продолжатся, смерти украинцев продолжатся, а уйло в очередной раз высрет требования о выборах, чтобы договариваться с кем-то более адекватными, чем клоуны из 95-го квартала.
Ты рад? Я например нет.
Рузьге!
Тащємта, Америці нах не всралося ваше хробачення!
у трампона є ще два тижні
щоби благати хвуйла!!!
-а трампон в чумє ждьот рассветааааа...