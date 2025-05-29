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Новости Мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
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Россия не будет передавать США свое видение прекращения огня в Украине, - МИД РФ

захарова

Российская Федерация не будет передавать документ со своим видением прекращения войны США.

Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона", - прокомментировала Захарова слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который в эфире "Fox News" заявил, что получил от Киева список условий мирного соглашения и теперь ждет аналогичный документ от российской стороны.

По словам Захаровой, РФ обменивается соответствующими документами с Украиной без всяких посредников.

"Наша делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая во время прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Мы договорились, что каждая сторона - Россия и Украина - подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", - заявила представитель МИД РФ.

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Напомним, 28 мая министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины относительно прекращения огня.

Автор: 

МИД РФ (1670) США (27055) переговоры с Россией (1122) Кит Келлог (148)


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Топ комментарии
+11
У кого еще будут сомнения по поводу желания прекратить огонь и заключить мир руснявыми?? Рыжий ааауууу, тебя не за нос водят, тебе **** по губах водят!!!
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29.05.2025 00:00
+4
Тримай рудий нарцис стусана.
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28.05.2025 23:57
+3
Краснов все стерпнить
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29.05.2025 00:00
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Тримай рудий нарцис стусана.
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28.05.2025 23:57 Ответить
"відповідь неправільна...."

дипломатія це мистецтво заводити друзів, а не наживати ворогів

.
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29.05.2025 00:06 Ответить
У кого еще будут сомнения по поводу желания прекратить огонь и заключить мир руснявыми?? Рыжий ааауууу, тебя не за нос водят, тебе **** по губах водят!!!
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29.05.2025 00:00 Ответить
Что именно у тебя вызвало вопросы?

Допустим алкоголичка права, и они действительно договорились о прямом диалоге без посредников.

Тогда криворожско-рагульная дипломатия в очередной раз показала себя а) объектной, ведомой; б) недоговороспособной. И тогда шахедно-ракетные атаки продолжатся, смерти украинцев продолжатся, а уйло в очередной раз высрет требования о выборах, чтобы договариваться с кем-то более адекватными, чем клоуны из 95-го квартала.

Ты рад? Я например нет.
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29.05.2025 00:36 Ответить
кацап "віталя"-злився.
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29.05.2025 01:33 Ответить
Краснов все стерпнить
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29.05.2025 00:00 Ответить
Ахахахах
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29.05.2025 00:02 Ответить
Росія не передаватиме США своє бачення

Рузьге!
Тащємта, Америці нах не всралося ваше хробачення!
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29.05.2025 00:28 Ответить
Яке ж це бачення, для США, коли це повномасштабна війна прутіна з оточенням, проти Мирної України з 2014 року!?!?
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29.05.2025 01:01 Ответить
Виродки бояться
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29.05.2025 01:04 Ответить
ну от і добре , а трамп казав шо почекає два тижня ,шоб взнати ,чи він ідіот🤠 ...а тут і чекати не треба, ху* ло відповів швіденько ...але враховуючи тактичний кремлівський звіздеж ,то завтра косорила машка ,скаже шо вони шось будуть пропонувати ,але не на цьому тижні ...
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29.05.2025 01:05 Ответить
Вы стоите за спиной западных решений и каждый раз вываливается ведро грязи из ваших рук в сторону америки а потом смотрите, и требуете зашчиты этих " подонков " американцев..... от .... русских.
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29.05.2025 02:32 Ответить
Послала Трампа, а пальця не правильного показує. Не зрозуміє. Буде ще два тижні чекати.
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29.05.2025 02:54 Ответить
Пуйло такого насочинял , что потом забоялся предлагать США
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29.05.2025 03:16 Ответить
ай молодці!!!
у трампона є ще два тижні
щоби благати хвуйла!!!
-а трампон в чумє ждьот рассветааааа...
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29.05.2025 03:26 Ответить
 
 