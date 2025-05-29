Россия, похоже, начала новое наступление в Украине на фоне мирных переговоров, - The New York Times

Двойная кампания РФ по усилению фронтовых атак и бомбардировок украинских городов еще больше уменьшила перспективы прекращения боевых действий. На фоне начала новых мирных переговоров с Украиной Москва, похоже, начала масштабное летнее наступление.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"После постепенных успехов в течение нескольких месяцев, российские войска продвигаются на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году. Они обстреливают украинские города одними из крупнейших за всю войну ударами с беспилотников и ракет. Они даже открыли еще один фронт на севере Украины. Летнее наступление Кремля, похоже, началось", - говорится в материале.

По данным аналитиков DeepState, ежедневное продвижение врага достигло в среднем 14 км² - вдвое больше, чем в апреле.

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Основное давление пришлось на Донецкую область, где россияне прорвали украинскую оборону между Покровском и Торецком и продвигаются к последним логистическим узлам ВСУ в регионе, пишет издание.

Также Россия начала наступление в Сумской области, что соответствует заявлению российского диктатора Владимира Путина, озвученному 23 мая, - создать "буферную зону" на границе Курской и Белгородской областей.

Несмотря на некоторые локальные успехи на поле боя, темпы продвижения России остаются медленными, и мало кто из аналитиков ожидает, что этим летом она одержит решающую победу, которая перевернет ход войны, отмечает NYT.

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Журналисты отмечают, что зимой Россия активно накапливала технику, совершенствовала коммуникацию и модернизировала ударные дроны.

В Харьковскую область стянули группировку численностью около 50 тысяч человек, включая подразделения Воздушно-десантных войск. Это произошло на фоне заявлений российской делегации на переговорах в Стамбуле о намерении захватить еще две украинские области.

Хотя аналитики сомневаются, что РФ имеет ресурсы для оккупации всей приграничной зоны, вторжение на Сумщину уже заставило Украину перебрасывать туда тысячи военных.

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Аналитики считают, что Россия применяет комбинированные удары дронами и ракетами, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО, истощить население и ослабить промышленный потенциал страны.

Кроме того, как пишет NYT, РФ обновила двигатели в дронах Shahed, что сделало их быстрее и мощнее, а значит их стало труднее обезвредить.

"Некоторые западные аналитики говорят, что Путин, возможно, использует сезон сухой погоды, наиболее благоприятный для наступательных операций, чтобы максимизировать свою переговорную силу, прежде чем придавать больший вес мирным переговорам позже в этом году. Они утверждают, что для России, которая имела преимущество на поле боя в течение большей части последних двух лет, было бы рационально использовать военное давление как рычаг влияния в любых переговорах", - добавляет издание.

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