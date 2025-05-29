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Новости Мирные переговоры Российские оккупанты готовят новое наступление
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Россия, похоже, начала новое наступление в Украине на фоне мирных переговоров, - The New York Times

Новое наступление РФ: NYT разобрало цели России на фоне мирных переговоров

Двойная кампания РФ по усилению фронтовых атак и бомбардировок украинских городов еще больше уменьшила перспективы прекращения боевых действий. На фоне начала новых мирных переговоров с Украиной Москва, похоже, начала масштабное летнее наступление.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"После постепенных успехов в течение нескольких месяцев, российские войска продвигаются на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году. Они обстреливают украинские города одними из крупнейших за всю войну ударами с беспилотников и ракет. Они даже открыли еще один фронт на севере Украины. Летнее наступление Кремля, похоже, началось", - говорится в материале.

По данным аналитиков DeepState, ежедневное продвижение врага достигло в среднем 14 км² - вдвое больше, чем в апреле.

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Основное давление пришлось на Донецкую область, где россияне прорвали украинскую оборону между Покровском и Торецком и продвигаются к последним логистическим узлам ВСУ в регионе, пишет издание.

Также Россия начала наступление в Сумской области, что соответствует заявлению российского диктатора Владимира Путина, озвученному 23 мая, - создать "буферную зону" на границе Курской и Белгородской областей.

Несмотря на некоторые локальные успехи на поле боя, темпы продвижения России остаются медленными, и мало кто из аналитиков ожидает, что этим летом она одержит решающую победу, которая перевернет ход войны, отмечает NYT.

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Журналисты отмечают, что зимой Россия активно накапливала технику, совершенствовала коммуникацию и модернизировала ударные дроны.

В Харьковскую область стянули группировку численностью около 50 тысяч человек, включая подразделения Воздушно-десантных войск. Это произошло на фоне заявлений российской делегации на переговорах в Стамбуле о намерении захватить еще две украинские области.

Хотя аналитики сомневаются, что РФ имеет ресурсы для оккупации всей приграничной зоны, вторжение на Сумщину уже заставило Украину перебрасывать туда тысячи военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не будет передавать США свое видение по прекращению огня в Украине, - МИД РФ

Аналитики считают, что Россия применяет комбинированные удары дронами и ракетами, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО, истощить население и ослабить промышленный потенциал страны.

Кроме того, как пишет NYT, РФ обновила двигатели в дронах Shahed, что сделало их быстрее и мощнее, а значит их стало труднее обезвредить.

"Некоторые западные аналитики говорят, что Путин, возможно, использует сезон сухой погоды, наиболее благоприятный для наступательных операций, чтобы максимизировать свою переговорную силу, прежде чем придавать больший вес мирным переговорам позже в этом году. Они утверждают, что для России, которая имела преимущество на поле боя в течение большей части последних двух лет, было бы рационально использовать военное давление как рычаг влияния в любых переговорах", - добавляет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия накапливает войска на границе Харьковщины, - Sky News

Автор: 

Сумская область (3271) Донецкая область (9929) переговоры с Россией (1128) наступление (213) война в Украине (4523)


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Топ комментарии
+8
а що, хтось вірив що параша збирається зупинятись? Ми ж не в американському кіно ніби.

Три роки парашники висували максималістські вимоги, а тут бац, і кілька ганебних дзвінків трампа і кілька поїздок віткофа змусили б парашу піти на мир?
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29.05.2025 18:39
+8
Джохар Дудаєв вас попереджав що рашисти це підлий народ і переговори вони запрошують тільки щоб зібратися з силами і ударити в спину. Те ж саме буде і з мирною угодою яку рашисти використають для підготовки до ще більшого наступу
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29.05.2025 18:48
+5
Вже навіть в The New York Times запідозрили. А Зельоні вчергове "Не бачать групування, і загрози".
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29.05.2025 18:42
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Правила форума Совет форумчан
а що, хтось вірив що параша збирається зупинятись? Ми ж не в американському кіно ніби.

Три роки парашники висували максималістські вимоги, а тут бац, і кілька ганебних дзвінків трампа і кілька поїздок віткофа змусили б парашу піти на мир?
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29.05.2025 18:39 Ответить
Нелюдя, которий віддавав накази про бомбардування Маріуполя таки грохнули. Це мерзоті за Драмтеатр,зп невинних діток.
https://youtu.be/ekVbcPG3R_I?si=V59V0DbMLZ-LlBBf
ЛИКВИДИРОВАН МАРИУПОЛЬСКИЙ МЯСНИК. Российского майора взорвали в Ставрополе!
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29.05.2025 18:39 Ответить
І на цьому тлі йолопи з депутатського корпусу серйозно розглядають можливість виїзду з України молоді 23-24 років ??? Ви там зовсім подуріли???
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29.05.2025 18:40 Ответить
Ага . - краща мотивація захищати країну - це заградотряди на західних кордонах . Нічого іншого зе команда запропонувати народу не може ...
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29.05.2025 19:00 Ответить
Для нормальных людей лучший мотиватор это само присутствие армии твоего барина на их территории. А те кто хочет бежать куда глаза глядят, или просто хотят пожить на халяву за немецкий счёт, должны быть использованы так как нормальные люди сочтут нужным. Мотивировать их не обязательно.
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29.05.2025 20:19 Ответить
Якщо Україна впаде, ***** і там їх знайде і розбереться.
Як сталін.
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29.05.2025 20:17 Ответить
Вже навіть в The New York Times запідозрили. А Зельоні вчергове "Не бачать групування, і загрози".
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29.05.2025 18:42 Ответить
вИПУСКАЙТЕ Трампа! - він обіцяв загнати пуйло в стійло
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29.05.2025 18:45 Ответить
Джохар Дудаєв вас попереджав що рашисти це підлий народ і переговори вони запрошують тільки щоб зібратися з силами і ударити в спину. Те ж саме буде і з мирною угодою яку рашисти використають для підготовки до ще більшого наступу
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29.05.2025 18:48 Ответить
вторгнення на Сумщину вже змусило Україну перекидати туди тисячі військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3555091
А куди поділися ті , хто був задіяний в курській операції ...?
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29.05.2025 18:53 Ответить
тому що, це несподівано для нас.
ми ж в очко заглядаємо.
сирський на ставках цифрами навалює.
не до оборони!
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29.05.2025 19:03 Ответить
Непатріотичні речі таваріщ пишете - вам же доводили до відома - що гєніально СРАТЕгічно продумана курська офензива виконала всі поставлені завдання ... То мабуть перекинули на іншу частину фронту, для підготвки іншої не менш геніяльної операції...
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29.05.2025 19:03 Ответить
отакої....
а, зе!лідар готовий будь як, будь де, будь що!
сибіга так і сказав.
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29.05.2025 19:01 Ответить
Хто нiбудь, скажiть це Сибиги з Умеровим.
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29.05.2025 19:06 Ответить
... на тлі кіздежа підхвуйловника трампона, - The New York Times
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29.05.2025 19:31 Ответить
Наступ на Сумщині це вправне використання провальної курської піар-операції Зеленського і Сирського.
Саме вони відкрили ще один фронт, не маючи розуміння що з ним робити потім.
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29.05.2025 19:50 Ответить
А "старий" наступ вони коли закінчили?
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29.05.2025 19:59 Ответить
 
 