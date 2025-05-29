Від початку доби на фронті відбулось 119 боєзіткнень, - Генштаб

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 113 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4236 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Стариці та Вовчанська, ще дві атаки тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атакувальні дії позицій наших оборонців в районі Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.

Читайте: Найбільше РФ атакує на Покровському, Курському та Лиманському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. До цього часу незавершеними залишаються ще три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 984 940 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 386 артсистем, 22645 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 341 окупанта, 182 з них – безповоротно. Також знищено 14 автомобілів, 11 мотоциклів, два міномети, три БпЛА типу Shahed та два укриття для особового складу. Окрім цього, пошкоджено танк, два автомобілі та реактивну систему залпового вогню БМ-21 противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Сумщині залишається складною, але контрольованою, - ОВА

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Наші оборонці успішно зупинили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну наступальну дію, успіху не мав.

Також читайте: Сили оборони атакували у Росії завод, що виробляє крилаті ракети та низку інших об’єктів, - Генштаб

Курський напрямок

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 11 атак російських загарбників, десять боєзіткнень досі тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 105-ї окремої бригади територіальної оборони та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які стійко стримують противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Зелене Поле на Донеччині та просунулися на Сумщині, - DeepState. МАПИ