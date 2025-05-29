Від початку доби на фронті відбулось 119 боєзіткнень, - Генштаб
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.
Російські обстріли України
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 113 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4236 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Стариці та Вовчанська, ще дві атаки тривають.
На Куп’янському напрямку противник здійснив три атакувальні дії позицій наших оборонців в районі Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. До цього часу незавершеними залишаються ще три боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в бік Григорівки.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки.
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби та Торецька.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 341 окупанта, 182 з них – безповоротно. Також знищено 14 автомобілів, 11 мотоциклів, два міномети, три БпЛА типу Shahed та два укриття для особового складу. Окрім цього, пошкоджено танк, два автомобілі та реактивну систему залпового вогню БМ-21 противника.
Обстановка на Півдні
На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Наші оборонці успішно зупинили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають.
Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну наступальну дію, успіху не мав.
Курський напрямок
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 11 атак російських загарбників, десять боєзіткнень досі тривають.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 105-ї окремої бригади територіальної оборони та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які стійко стримують противника.
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Противник закріпився на околицях Зеленого Поля і просунувся на захід від Новосілки вздовж річки Ворона на глибину до 900 метрів.
Тривають важкі бої на східних підступах до населеного пункту Новопіль.
Борівський напрямок:
В населеному пункті Редкодуб, бої в районі якого тривають останні дні, супротивник просунувся до західної частини та зняв кадри демонстрації прапора.
У ході подальших зіткнень російські війська втратили кілька позицій, але зберегли контроль у центральній частині Рідкодубу.
Конфігурація фронту - на уточненні.
Сумська область:
У Локні російські війська закріпилися в центральній частині та штурмують район південної частини, що примикає до північної околиці Юнаківки.
Противник закріпився в південно-східній частині Біловод, що залишилася, і атакує малими маневреними групами вздовж лісосмуг у напрямку Юнаківки і розташованої на південь Яблунівки.
На південь від Веселівки противник просунувся і штурмує район населеного пункту Водолаги і робить спроби просунутися в районі Володимирівки.
На захід від Володимирівки тривають бої в районі Костянтинівки.
Противник зайняв ділянку загальною площею близько 16.5 км і атакує широким фронтом тактикою «порізів»."