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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 984 940 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 386 артсистем, 22645 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 984 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб,

танків ‒ 10864 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од,

артилерійських систем – 28386 (+31) од,

РСЗВ – 1397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 37999 (+81),

крилаті ракети ‒ 3265 (+0),

кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) ліквідація (4050) знищення (7483)


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Танки походу все (
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29.05.2025 07:57 Відповісти
Один танк і одна ББМ в цьому році було, а от щоб одна ББМ вперше в цьому році і за весну маємо майже 54 чумардоса на одиницю броні, а розпочинали весна 22-го 6,8 на одиницю.
Ювілей по логістиці 50 000 од.
5 000 наземки на сьогодні за травень (6 558 квітень).
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29.05.2025 07:59 Відповісти
Кому цікаво логістика по рокам
22 - 4 720
23 - 6 610
24 - 21 345
25 - 17 340
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29.05.2025 08:04 Відповісти
танки мабудь накопичують
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29.05.2025 07:59 Відповісти
вот и юбилей по логистике нарисовался
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29.05.2025 08:00 Відповісти
 
 