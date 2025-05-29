Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 984 940 осіб (+1050 за добу), 10 864 танки, 28 386 артсистем, 22645 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 984 940 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб,
танків ‒ 10864 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од,
артилерійських систем – 28386 (+31) од,
РСЗВ – 1397 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81),
крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)
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