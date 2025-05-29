Общие боевые потери РФ с начала войны - около 984 940 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 386 артсистем, 22645 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 984 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 984 940 (+1050) человек,
танков - 10864 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 22645 (+1) ед,
артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,
РСЗО - 1397 (+0) ед,
средства ППО - 1171 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 37999 (+81),
крылатые ракеты - 3265 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,
специальная техника - 3902 (+0)
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