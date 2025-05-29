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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 984 940 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 386 артсистем, 22645 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 984 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 984 940 (+1050) человек,

танков - 10864 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 22645 (+1) ед,

артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,

РСЗО - 1397 (+0) ед,

средства ППО - 1171 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37999 (+81),

крылатые ракеты - 3265 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,

специальная техника - 3902 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) ликвидация (3667) уничтожение (7171)


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Танки походу все (
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29.05.2025 07:57 Ответить
Один танк і одна ББМ в цьому році було, а от щоб одна ББМ вперше в цьому році і за весну маємо майже 54 чумардоса на одиницю броні, а розпочинали весна 22-го 6,8 на одиницю.
Ювілей по логістиці 50 000 од.
5 000 наземки на сьогодні за травень (6 558 квітень).
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29.05.2025 07:59 Ответить
Кому цікаво логістика по рокам
22 - 4 720
23 - 6 610
24 - 21 345
25 - 17 340
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29.05.2025 08:04 Ответить
танки мабудь накопичують
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29.05.2025 07:59 Ответить
вот и юбилей по логистике нарисовался
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29.05.2025 08:00 Ответить
 
 