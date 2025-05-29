Общие боевые потери РФ с начала войны - около 984 940 человек (+1050 за сутки), 10 864 танка, 28 386 артсистем, 22645 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 984 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 984 940 (+1050) человек,

танков - 10864 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 22645 (+1) ед,

артиллерийских систем - 28386 (+31) ед,

РСЗО - 1397 (+0) ед,

средства ППО - 1171 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37999 (+81),

крылатые ракеты - 3265 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50015 (+56) ед,

специальная техника - 3902 (+0)

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