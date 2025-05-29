Покровское, Курское, Лиманское и Торецкое направления остаются самыми активными, - Генштаб

С начала суток произошло 197 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 114 управляемых авиационных бомб, совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, совершил 4036 артиллерийских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

Три штурмовые действия противника состоялись сегодня в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надия, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечино и вблизи Часова Яра и Белой Горы.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Делиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калиново.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое, Алексеевка и в направлении населенных пунктов Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Богаырь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Малиновка.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении сегодня произошло два боестолкновения с противником.

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Курское направление

Тридцать семь боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 193 артиллерийских обстрела, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых бомб.

Сегодня следует отметить воинов 1-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 31-й отдельной механизированной бригады, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые эффективно противостоят врагу.

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