Покровское, Курское, Лиманское и Торецкое направления остаются самыми активными, - Генштаб
С начала суток произошло 197 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 114 управляемых авиационных бомб, совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, совершил 4036 артиллерийских обстрелов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Ситуация на Харьковщине
Три штурмовые действия противника состоялись сегодня в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого на Харьковском направлении.
На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надия, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечино и вблизи Часова Яра и Белой Горы.
Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Делиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калиново.
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лысовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое, Алексеевка и в направлении населенных пунктов Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.
По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Богаырь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.
На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Малиновка.
На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино. Одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении сегодня произошло два боестолкновения с противником.
Курское направление
Тридцать семь боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 193 артиллерийских обстрела, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 30 управляемых бомб.
Сегодня следует отметить воинов 1-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 31-й отдельной механизированной бригады, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые эффективно противостоят врагу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Противник закріпився в «кишені» на південь і на захід від Гнатівки і на схід від Старої Миколаївки. У районі Гнатівки ситуація на уточненнві.
Сумська область:
В районі центральної частини Локні тривають важкі бої. Українські війська стримують сили противника, який тисне у напрямку північної околиці Юнаківки.
Між Локнею та Біловодами російські війська закріпилися в лісопосадці в районі балки.
З боку Веселівки та Біловод противник тисне на район населеного пункту Водолаги."