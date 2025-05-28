Наиболее горячо - на Покровском, Лиманском и Курском направлениях, - Генштаб ВСУ

В течение 27 мая 2025 года зафиксировано 216 боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, захватчики нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 161 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2672 дроны-камикадзе и осуществили 4566 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово Сумской области; Степановка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск Запорожской области; Львов Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.

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Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Довгенькое.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Загрызово.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира.

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На Краматорском направлении вчера зафиксировано 11 боестолкновений вблизи Часова Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки.

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На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко.

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Юг

На Ореховском направлении оккупанты 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

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Курщина

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. В частности, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов - сбросил при этом 21 управляемую авиационную бомбу, совершил 273 обстрела, из которых 14 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 32 штурмовых действия врага.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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