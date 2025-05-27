Следующая встреча по миру в Украине на уровне трех лидеров может состояться в Женеве, - Келлог

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева перечень условий для завершения войны. Следующая встреча по мирным переговорам может состояться в Швейцарии.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что США теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума, или, как он его называет - лист условий относительно того, "как можем достичь мира".

"Как только мы все это сложим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Поэтому Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну", - добавил спецпосланник американского президента.

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Напомним, ранее РФ объявила, что передаст Украине свои условия мира после крупнейшего обмена пленными "1000 на 1000". Он длился с пятницы до воскресенья, но документа от Москвы до сих пор нет.