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Новости Переговоры о прекращении огня Мирное соглашение
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Следующая встреча по миру в Украине на уровне трех лидеров может состояться в Женеве, - Келлог

Спецпосланник Трампа Кит Келлог

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева перечень условий для завершения войны. Следующая встреча по мирным переговорам может состояться в Швейцарии.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Келлог отметил, что США теперь ожидают от РФ соответствующего меморандума, или, как он его называет - лист условий относительно того, "как можем достичь мира".

"Как только мы все это сложим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Поэтому Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну", - добавил спецпосланник американского президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоит продолжать давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Келлог

Напомним, ранее РФ объявила, что передаст Украине свои условия мира после крупнейшего обмена пленными "1000 на 1000". Он длился с пятницы до воскресенья, но документа от Москвы до сих пор нет.

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США (27043) Швейцария (615) переговоры с Россией (1118) Кит Келлог (142) война в Украине (4489)


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❗️Келлог буквально підтвердив втрати рф у майже 1 мільйон людей у війні проти України

У інтерв'ю представник Трампа заявив, що втрати в російсько-українській війні вже сягнули 1,2 млн людей і ця цифра перевищила втрати у Другій світовій.
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27.05.2025 16:39 Ответить
никчемные деды куколды, могущие трепать языками - дают еще один шанс не развалится расеи
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27.05.2025 16:40 Ответить
Кацапи не захочуть. Швейцарія переважно протестантська.
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27.05.2025 16:50 Ответить
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27.05.2025 17:03 Ответить
Досить тягнути ***** за яйця, він нікуди ніколи не приїде на ваші переговори. У нього війна, він зайнятий.
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27.05.2025 17:05 Ответить
Келлог!
А чо ти пальцями "децла" не показуєш?
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27.05.2025 18:05 Ответить
Краще в Гаазі, на суді
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27.05.2025 19:32 Ответить
 
 