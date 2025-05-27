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Новини Переговори про припинення вогню Мирна угода щодо припинення війни
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Наступна зустріч щодо миру в Україні на рівні трьох лідерів може відбутися у Женеві, - Келлог

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Вашингтон отримав від Києва перелік умов для завершення війни. Наступна зустріч щодо мирних перемовин може відбутися у Швейцарії. 

Про це він сказав у ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Келлог зауважив, що США тепер очікують від РФ відповідного меморандуму, або, як він його називає – аркуш умов щодо того, "як можемо досягти миру".

"Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери –– Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну", - додав спецпосланець американського президента.

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Нагадаємо, раніше РФ оголосила, що передасть Україні свої умови миру після найбільшого обміну полоненими "1000 на 1000". Він тривав з п'ятниці до неділі, але документу від Москви досі немає.

Автор: 

США (23290) Швейцарія (867) переговори з Росією (1233) Келлог Кіт (142) війна в Україні (4526)


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❗️Келлог буквально підтвердив втрати рф у майже 1 мільйон людей у війні проти України

У інтерв'ю представник Трампа заявив, що втрати в російсько-українській війні вже сягнули 1,2 млн людей і ця цифра перевищила втрати у Другій світовій.
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27.05.2025 16:39 Відповісти
никчемные деды куколды, могущие трепать языками - дают еще один шанс не развалится расеи
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27.05.2025 16:40 Відповісти
Кацапи не захочуть. Швейцарія переважно протестантська.
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27.05.2025 16:50 Відповісти
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27.05.2025 17:03 Відповісти
Досить тягнути ***** за яйця, він нікуди ніколи не приїде на ваші переговори. У нього війна, він зайнятий.
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27.05.2025 17:05 Відповісти
Келлог!
А чо ти пальцями "децла" не показуєш?
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27.05.2025 18:05 Відповісти
Краще в Гаазі, на суді
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27.05.2025 19:32 Відповісти
 
 