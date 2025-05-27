Наступна зустріч щодо миру в Україні на рівні трьох лідерів може відбутися у Женеві, - Келлог

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Вашингтон отримав від Києва перелік умов для завершення війни. Наступна зустріч щодо мирних перемовин може відбутися у Швейцарії.

Про це він сказав у ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Келлог зауважив, що США тепер очікують від РФ відповідного меморандуму, або, як він його називає – аркуш умов щодо того, "як можемо досягти миру".

"Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери –– Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну", - додав спецпосланець американського президента.

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Нагадаємо, раніше РФ оголосила, що передасть Україні свої умови миру після найбільшого обміну полоненими "1000 на 1000". Він тривав з п'ятниці до неділі, але документу від Москви досі немає.