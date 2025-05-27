4 человека пострадали в результате российских обстрелов Черниговщины, - ОВА. ФОТО

В результате российских обстрелов Черниговской 27 мая пострадали 4 человека.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем враг ударил из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Сиверской громаде. Легко ранены трое работников, оказана помощь на месте, от госпитализации отказались. Повреждены комбайн и трактор, пожар потушили", - написал Чаус.

Он добавил, что вечером - несколько взрывов в Нежинском районе. Опять аграрное предприятие. Ранен тракторист, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Нежине.

Читайте: Россияне ударили баллистикой по предприятию в Нежине

Также вечером враг ударил по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно - без жертв.