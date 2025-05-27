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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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4 человека пострадали в результате российских обстрелов Черниговщины, - ОВА. ФОТО

В результате российских обстрелов Черниговской 27 мая пострадали 4 человека.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем враг ударил из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Сиверской громаде. Легко ранены трое работников, оказана помощь на месте, от госпитализации отказались. Повреждены комбайн и трактор, пожар потушили", - написал Чаус.

Он добавил, что вечером - несколько взрывов в Нежинском районе. Опять аграрное предприятие. Ранен тракторист, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Нежине.

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Также вечером враг ударил по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно - без жертв.

Обстрелы Черниговской области

Автор: 

Нежин (69) обстрел (27672) Черниговская область (1153) Нежинский район (4) война в Украине (4510)


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