4 человека пострадали в результате российских обстрелов Черниговщины, - ОВА. ФОТО
В результате российских обстрелов Черниговской 27 мая пострадали 4 человека.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем враг ударил из минометов и FPV-дронов по аграрному предприятию в Новгород-Сиверской громаде. Легко ранены трое работников, оказана помощь на месте, от госпитализации отказались. Повреждены комбайн и трактор, пожар потушили", - написал Чаус.
Он добавил, что вечером - несколько взрывов в Нежинском районе. Опять аграрное предприятие. Ранен тракторист, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Нежине.
Также вечером враг ударил по окрестностям Нежина. Повреждено предприятие. Предварительно - без жертв.
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