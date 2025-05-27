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Новости Обстрелы Черниговщины
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Россияне нанесли удар баллистикой по предприятию в Нежине

Баллистическая ракета

Вечером 27 мая россияне ударили баллистической ракетой по предприятию в Нежине на Черниговщине.

Об этом сообщил Нежинский городской голова Александр Кодола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сразу скажу, что это объект - не военный. Все остальные обстоятельства пока мы выясняем, какие разрушения и так далее. Жертв точно нет, и это - главное. В случае тревоги, немедленно нужно всем идти в укрытие, потому что сразу после объявления тревоги произошел прилет баллистики", - рассказал Кодола.

Также читайте: Россияне ударили ракетами по Нежину и окрестностям Чернигова, пострадали 2 человека

Автор: 

Нежин (69) обстрел (27672) баллистические ракеты (407) Черниговская область (1153) Нежинский район (4)


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Топ комментарии
+9
Зеленський бреше ще гірше ніж кацапи
і головне , що його йо@нуті виборці в це вірять !!
О зухен вей 👹
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27.05.2025 21:52
+4
Огірки не на фабриці вирощують , раптом що (( А як серйозно , то навіть не зрозумів такого "тонкого " гумору бо плювати по чому кацапи б'ють , все це трагедія. Радієш з кацапського обстрілу ?
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27.05.2025 22:19
+3
Де наша Вільха? Можна було б роз'їбати у відповідь промислові об'єкти в Курську, Брянську, Белгороді, Орлі і менших містах цих областей.
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27.05.2025 21:48
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Де наша Вільха? Можна було б роз'їбати у відповідь промислові об'єкти в Курську, Брянську, Белгороді, Орлі і менших містах цих областей.
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27.05.2025 21:48 Ответить
Вільхою? Ви самі поїдете нею стріляти з її дальністью? Це майже камікадзе місія, да і максимальна дальність 100+ км не собо там щось і достанеш!
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27.05.2025 22:05 Ответить
Не летить вона 100. Галасу від неї купа, а толоку так собі. В 2022 за вікном в мене шмаляли в район дислокації орків за 70 км.
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27.05.2025 22:17 Ответить
Зеленський бреше ще гірше ніж кацапи
і головне , що його йо@нуті виборці в це вірять !!
О зухен вей 👹
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27.05.2025 21:52 Ответить
А де в цій новині про зеленського ?
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27.05.2025 23:48 Ответить
Все. Брендованих огірків не буде.
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27.05.2025 21:58 Ответить
Огірки не на фабриці вирощують , раптом що (( А як серйозно , то навіть не зрозумів такого "тонкого " гумору бо плювати по чому кацапи б'ють , все це трагедія. Радієш з кацапського обстрілу ?
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27.05.2025 22:19 Ответить
Зелена мерзота ще не наржалась!
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27.05.2025 22:25 Ответить
Там не один завод в місті, якщо що...
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27.05.2025 22:26 Ответить
Давайте більше висновків з мого допису. Розіпніть до сьомого коліна. Знайдіть окрім пристрасті до ,,зелені,,бо згадав огірки все ж таки, ще можливо шпигунську діяльність. Якщо згадав про бренд, а це не українське слово, значить іноземець, якщо не іноземець ,то працює на іноземну розвідку. На якусь польсько-японську сігуранцу. Давайте, давайте. Розвивайте тему. З двох коротких речень зробіть мій психологічний портрет. А мова просто про Ніжин, а нічого окрім ніжинських огірків я більше не знаю. Але ж ви філософи. Хутко дописали мені думки.
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27.05.2025 23:44 Ответить
 
 