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Россияне нанесли удар баллистикой по предприятию в Нежине
Вечером 27 мая россияне ударили баллистической ракетой по предприятию в Нежине на Черниговщине.
Об этом сообщил Нежинский городской голова Александр Кодола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сразу скажу, что это объект - не военный. Все остальные обстоятельства пока мы выясняем, какие разрушения и так далее. Жертв точно нет, и это - главное. В случае тревоги, немедленно нужно всем идти в укрытие, потому что сразу после объявления тревоги произошел прилет баллистики", - рассказал Кодола.
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і головне , що його йо@нуті виборці в це вірять !!
О зухен вей 👹