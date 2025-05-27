Росіяни вдарили балістикою по підприємству в Ніжині

Ввечері 27 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по підприємству в Ніжині на Чернігівщині.

Про це повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Одразу скажу, що це об'єкт не військовий. Всі інші обставини наразі ми з'ясовуємо, які руйнування і так далі. Жертв точно немає, і це головне. У випадку тривоги негайно потрібно всім йти в укриття, тому що одразу після оголошення тривоги стався приліт балістики", - розповів Кодола.

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