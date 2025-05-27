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Новини Обстріли Чернігівщини
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Росіяни вдарили балістикою по підприємству в Ніжині

Балістична ракета

Ввечері 27 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по підприємству в Ніжині на Чернігівщині.

Про це повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Одразу скажу, що це об'єкт не військовий. Всі інші обставини наразі ми з'ясовуємо, які руйнування і так далі. Жертв точно немає, і це головне. У випадку тривоги негайно потрібно всім йти в укриття, тому що одразу після оголошення тривоги стався приліт балістики", - розповів Кодола.

Читайте: Внаслідок російського артобстрілу на Чернігівщині загинув чоловік

Автор: 

Ніжин (60) обстріл (28993) балістичні ракети (438) Чернігівська область (929) Ніжинський район (4)


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Топ коментарі
+9
Зеленський бреше ще гірше ніж кацапи
і головне , що його йо@нуті виборці в це вірять !!
О зухен вей 👹
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27.05.2025 21:52
+4
Огірки не на фабриці вирощують , раптом що (( А як серйозно , то навіть не зрозумів такого "тонкого " гумору бо плювати по чому кацапи б'ють , все це трагедія. Радієш з кацапського обстрілу ?
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27.05.2025 22:19
+3
Де наша Вільха? Можна було б роз'їбати у відповідь промислові об'єкти в Курську, Брянську, Белгороді, Орлі і менших містах цих областей.
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27.05.2025 21:48
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Де наша Вільха? Можна було б роз'їбати у відповідь промислові об'єкти в Курську, Брянську, Белгороді, Орлі і менших містах цих областей.
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27.05.2025 21:48 Відповісти
Вільхою? Ви самі поїдете нею стріляти з її дальністью? Це майже камікадзе місія, да і максимальна дальність 100+ км не собо там щось і достанеш!
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27.05.2025 22:05 Відповісти
Не летить вона 100. Галасу від неї купа, а толоку так собі. В 2022 за вікном в мене шмаляли в район дислокації орків за 70 км.
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27.05.2025 22:17 Відповісти
Зеленський бреше ще гірше ніж кацапи
і головне , що його йо@нуті виборці в це вірять !!
О зухен вей 👹
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27.05.2025 21:52 Відповісти
А де в цій новині про зеленського ?
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27.05.2025 23:48 Відповісти
Все. Брендованих огірків не буде.
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27.05.2025 21:58 Відповісти
Огірки не на фабриці вирощують , раптом що (( А як серйозно , то навіть не зрозумів такого "тонкого " гумору бо плювати по чому кацапи б'ють , все це трагедія. Радієш з кацапського обстрілу ?
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27.05.2025 22:19 Відповісти
Зелена мерзота ще не наржалась!
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27.05.2025 22:25 Відповісти
Там не один завод в місті, якщо що...
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27.05.2025 22:26 Відповісти
Давайте більше висновків з мого допису. Розіпніть до сьомого коліна. Знайдіть окрім пристрасті до ,,зелені,,бо згадав огірки все ж таки, ще можливо шпигунську діяльність. Якщо згадав про бренд, а це не українське слово, значить іноземець, якщо не іноземець ,то працює на іноземну розвідку. На якусь польсько-японську сігуранцу. Давайте, давайте. Розвивайте тему. З двох коротких речень зробіть мій психологічний портрет. А мова просто про Ніжин, а нічого окрім ніжинських огірків я більше не знаю. Але ж ви філософи. Хутко дописали мені думки.
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27.05.2025 23:44 Відповісти
 
 