Внаслідок російського артобстрілу на Чернігівщині загинув чоловік
У суботу, 24 травня, в одному із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула людина.
Про це в неділю, 25 травня, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що загиблий був мешканцем села Новгород-Сіверської громади, звідки до ворожого кордону менше 10 кілометрів.
"Снаряд прилетів у двір 67-річного жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - розповів очільник ОВА.
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