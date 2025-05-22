Росія за добу здійснила 150 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ОК "Північ"

Протягом минулої доби російські війська здійснили близько 150 обстрілів прикордонних територій Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Зафіксовано загалом 386 вибухів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

У Чернігівській області під обстріли потрапили Архипівка, Блешня, Грем’яч, Карповичі, Лісківщина, Медведівка, Семенівка, Тимоновичі, Хотіївка, Ясна Поляна, Янжулівка, Гута-Студенецька, Клюси та Хрінівка. Окупанти застосовували FPV-дрони, ствольну артилерію, БпЛА типу "Молнія" та скиди вибухонебезпечних предметів з дронів.

У Сумській області атаковано понад 40 населених пунктів, зокрема Високе, Краснопілля, Миропільське, Тур’я, Дмитрівка, Бачівськ, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Середина-Буда, Чуйківка та інші. Ворог застосував дрони "Герань" і "Молнія", міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони та скиди з БпЛА.

У Харківській області під обстріли потрапили Клинова-Новоселівка, Леміщине та Тимофіївка в Богодухівському районі. Застосовано ствольну артилерію, FPV-дрони та скиди з БпЛА.

Внаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, лінію електропередач, приватні будинки, господарські споруди та транспортні засоби.

