Окупанти атакували ферму в Семенівській громаді на Чернігівщині: загинув цивільний. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 травня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на ферму в Семенівській громаді в Чернігівській області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Семенівщина. Сьогодні росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму. Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі. Мої співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пізніше росіяни з артилерії атакували околиці самої Семенівки. Є руйнування, минулося без жертв.

"Черговий жахливий злочин, який забрав ще одне життя. Росіяни точно бачили, куди бʼють", - додав голова ОВА.





