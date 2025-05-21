Окупанти атакували ферму в Семенівській громаді на Чернігівщині: загинув цивільний. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 травня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на ферму в Семенівській громаді в Чернігівській області, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Семенівщина. Сьогодні росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму. Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі. Мої співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Крім того, пізніше росіяни з артилерії атакували околиці самої Семенівки. Є руйнування, минулося без жертв.
"Черговий жахливий злочин, який забрав ще одне життя. Росіяни точно бачили, куди бʼють", - додав голова ОВА.
Повно фсб-ї гидоти у рясах, якої не шкода