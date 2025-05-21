УКР
803 1

Окупанти атакували ферму в Семенівській громаді на Чернігівщині: загинув цивільний. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 травня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на ферму в Семенівській громаді в Чернігівській області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Семенівщина. Сьогодні росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму. Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі. Мої співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ворожих ударів по Чернігівщині: росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. ФОТОрепортаж

Атака на ферму в Семенівській громаді

Крім того, пізніше росіяни з артилерії атакували околиці самої Семенівки. Є руйнування, минулося без жертв.

Також читайте: Росія посилює обстріли Сумщини, Чернігівщини та Харківщини: активно використовуються дрони, - ДПСУ

"Черговий жахливий злочин, який забрав ще одне життя. Росіяни точно бачили, куди бʼють", - додав голова ОВА.

Атака на ферму в Семенівській громаді
Атака на ферму в Семенівській громаді
Атака на ферму в Семенівській громаді

обстріл (30490) Чернігівська область (1007) Новгород-Сіверський район (36) Семенівка (14)
